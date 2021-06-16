В Сибири обнаружена древнейшая в мире вечная мерзлота

Международная группа исследователей обнаружила в Сибири самую древнюю вечную мерзлоту. Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет, говорится в заявлении Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI) во вторник, 15 июня. Таким образом, этот слой вечной мерзлоты уже пережил несколько холодных и теплых периодов, пишет Deutsche Welle.

Обнаруженный участок имеет большое научное значение, уверены эксперты Центра полярных и морских исследований имени Гельмгольца при AWI, поскольку доказывает, что вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды. Изучаемая вечномерзлая почва, по всей видимости, пережила и особенно теплые периоды около 130 тысяч лет назад, когда летом в Арктике было примерно на четыре-пять градусов Цельсия теплее, чем сегодня.

Ущерб от вмешательства человека непоправим

Находка в районе поселка Батагай в Якутии указывает на то, насколько чутко реагирует вечная мерзлота на вмешательство человека. Обнаруженная вечная мерзлота находится на склоне горы на глубине около 50 метров, где температура постоянно составляет около минус десяти градусов по Цельсию.

В период с 1940-х по 1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по ней ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты, что привело к уничтожению защитного и изолирующего растительного покрова. В результате более молодая вечная мерзлота на поверхности начала оттаивать летом, пока почва, наконец, не стала сползать, обнажая более старую вечную мерзлоту.

Этот ущерб непоправим, поскольку обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето, объясняет ученый из AWI Томас Опель (Thomas Opel). За последние 50 лет, по его словам, оползень уже распространился на ширину около 900 метров.

Таяние вечной мерзлоты опасно для мирового климата