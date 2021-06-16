Латвия смягчает ограничения и открывает въезд в страну. Но не для всех

С 16 июня в Латвию могут свободно и без ограничений въезжать люди, прошедшие полный курс вакцинации (с момента вакцинации должно пройти 2 недели) и переболели коронавирусом (на основе справки от врача). Единственное требование — заполнить специальную анкету здоровья. Правило распространяется на приезжающих из тех стран, где риск для здоровья не признан высоким (менее 75 случаев на 100 тысяч населения).

Тем, кто не прошел вакцинацию и не переболел коронавирусом, по-прежнему необходимо предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19, а после пересечения границы оставаться десять дней в самоизоляции.

На детей до 12 лет распространяются те же правила, что и на сопровождающего их взрослого, за исключением того, что по возвращении из стран повышенного риска, ребенок должен 10 дней избегать тесных контактов с лицами вне своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия, детский сад, школу или лагерь. Кроме того, ребенку нельзя на это время пользоваться общественным транспортом.

Кроме этого, теперь в тех местах, где много народа (в местах уличной торговли, на террасах кафе и ресторанов и т.д.) маски больше не обязательны. Теперь их нужно использовать только внутри помещений.