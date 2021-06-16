Жители Эстонии — самые активные в странах Балтии путешественники, готовые отправиться в путь в последнюю минуту

“Как и ожидалось, неопределенность и быстро меняющиеся обстоятельства, сопровождавшие коронавирусный кризис, сделали людей более осторожными при планировании путешествий”, — пояснила специалист по маркетингу DFDS Eesti Мерье Вари. Недавний опрос показал, что по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии, 54 % эстонцев планируют свои поездки за короткий срок до отпуска.

В то же время растущий процент вакцинированных и ослабление ограничений перед летним сезоном увеличили оптимизм путешественников. Согласно исследованию, 17 % эстонцев планируют отправиться за границу в ближайшие три месяца. Самым популярным месяцем для путешествий стал июль.

По оценке Вари, разреженные графики и отмена рейсов заставили жителей Эстонии искать более гибкие решения для путешествий. Опрос показал, что у людей уменьшилось желание путешествовать с помощью видов транспорта с плотным размещением большого количества людей, например в автобусах и поездах, в то же время треть респондентов с большей вероятностью отправились бы в путешествие на автомобиле или мотоцикле.

“Использование личного транспортного средства вовсе не означает путешествие только по шоссе. Например, использование судов для переправы значительно расширяет выбор пунктов назначения”, — сказала специалист по маркетингу DFDS Eesti. Вари добавила, что путешествие на автомобиле и мотоцикле позволяет полностью взять отпуск под свой контроль. “Кроме того, путешествие на личном транспортном средстве обеспечивает дополнительное чувство безопасности, которое в связи с коронавирусным кризисом стало немаловажным условием для путешественников”.

С приближением лета среди эстонцев набирают популярность краткосрочные путешествия. Почти треть респондентов планирует в течение ближайшего года отправиться в путешествие продолжительностью от двух до четырех дней. При этом доля респондентов, планирующих более длительную поездку в отпуск, снизилась по сравнению с прошедшим месяцем на целых 10 % и составляет 45 %.

“Отложенное на последнюю минуту решение, более короткая продолжительность поездок и предпочтение путешествовать на автомобиле — это признак того, что предстоящим летом, как и в прошлом году, эстонцы, скорее всего, продолжат открывать для себя просторы своей родины и соседних стран”, — считает Мерье Вари.