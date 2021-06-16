Глава Ryanair: запрет на полеты через Беларусь не может длиться долго

"Этот запрет ни в наших долгосрочных интересах, ни в интересах сферы авиации и пассажиров", – сказал О'Лири, пояснив, что рейсы между Великобританией и Азией теперь осуществляются, минуя воздушное пространство Беларуси. "Очень опасно политизировать право на перелеты через страны", процитировало слова О'Лири Радио "Свобода".