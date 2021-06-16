16.06.2021, 17:25
Глава Ryanair: запрет на полеты через Беларусь не может длиться долго(6)
"Этот запрет ни в наших долгосрочных интересах, ни в интересах сферы авиации и пассажиров", – сказал О'Лири, пояснив, что рейсы между Великобританией и Азией теперь осуществляются, минуя воздушное пространство Беларуси. "Очень опасно политизировать право на перелеты через страны", процитировало слова О'Лири Радио "Свобода".
О'Лири признал, что, заставив самолет приземлиться под предлогом угрозы взрыва, власти Беларуси нарушили международные правила авиации, но, по его оценке, долгосрочный запрет на полеты не обоснован.
С ним согласился и исполнительный директор Управления гражданской авиации Великобритании Ричард Мориарти, по мнению которого, следует вернуться к соблюдению протокола гражданской авиации.