Археологическая удача: на бывшем чумном кладбище в центре Таллинна найдены десять скелетов

На улице Татари, за зданием бывшего Дома печати, перекопано несколько участков дороги. Везде установлены предупреждающие знаки, что ведется замена труб центрального отопления. Но дорожных рабочих пока нет, вместо них на этом месте вовсю трудятся археологи.

Говорят, что в Таллинне сейчас совсем нет туристов. Но около полудня рядом с местом раскопок собирается слегка выпившая компания, которая разговаривает между собой на английском языке. Они долго наблюдают за работой археологов, а потом направляются в продуктовый магазин. И вдруг….

“О, Господи, это что — мертвец?” — взбудораженно ахает один из них, бросив взгляд на канаву. Действительно, на дне канавы, на глубине всего в пару метров, лежат несколько человеческих скелетов. “Мы нашли десять”, — уточняет остеолог (специалист по костям) Тартуского университета Мартин Мальве.

От городской легенды до реальных фактов



Очевидно, на этом участке скелетов еще больше, некоторые из них могут быть разбиты на несколько частей. По словам Мартина Мальве, это указывает на то, что когда-то слой земли уже поднимали в ходе различных дорожных работ, из-за чего кости немного разбросаны. Он знает, что, например, на заре советской власти здесь шел ремонт дороги, но тогда подобные археологические находки не ценились, как и не уделялось внимание их исследованию. Кость тут, кость там, разбили рукой и пошли дальше. Мартин Мальве рассказывает, что слухи о том, что в этом районе находят скелеты и человеческие кости, ходили еще в 1950-ые годы. Но так как никаких археологических раскопок не проводилось, слухи так и остались страшилками, которые передавались из уст в уста.