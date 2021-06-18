Археологическая удача: на бывшем чумном кладбище в центре Таллинна найдены десять скелетов(1)
На улице Татари, за зданием бывшего Дома печати, перекопано несколько участков дороги. Везде установлены предупреждающие знаки, что ведется замена труб центрального отопления. Но дорожных рабочих пока нет, вместо них на этом месте вовсю трудятся археологи.
Говорят, что в Таллинне сейчас совсем нет туристов. Но около полудня рядом с местом раскопок собирается слегка выпившая компания, которая разговаривает между собой на английском языке. Они долго наблюдают за работой археологов, а потом направляются в продуктовый магазин. И вдруг….
“О, Господи, это что — мертвец?” — взбудораженно ахает один из них, бросив взгляд на канаву. Действительно, на дне канавы, на глубине всего в пару метров, лежат несколько человеческих скелетов. “Мы нашли десять”, — уточняет остеолог (специалист по костям) Тартуского университета Мартин Мальве.
От городской легенды до реальных фактов
Очевидно, на этом участке скелетов еще больше, некоторые из них могут быть разбиты на несколько частей. По словам Мартина Мальве, это указывает на то, что когда-то слой земли уже поднимали в ходе различных дорожных работ, из-за чего кости немного разбросаны. Он знает, что, например, на заре советской власти здесь шел ремонт дороги, но тогда подобные археологические находки не ценились, как и не уделялось внимание их исследованию. Кость тут, кость там, разбили рукой и пошли дальше. Мартин Мальве рассказывает, что слухи о том, что в этом районе находят скелеты и человеческие кости, ходили еще в 1950-ые годы. Но так как никаких археологических раскопок не проводилось, слухи так и остались страшилками, которые передавались из уст в уста.
Сейчас же известно, что в этой части города когда-то находилось огромное кладбище, которое было заложено в 1710 году во время эпидемии чумы. Первые находки были обнаружены в 2018 году, когда на участке по адресу Пярнуское шоссе 59б, на месте бывшего стадиона, проходили археологические раскопки. Несколько находок было обнаружено и позже — в общей сложности сто скелетов. Теперь к ним добавятся еще десять, найденные в ходе нынешних археологических раскопок.
Насколько велико было это кладбище, сказать сложно, так как большая часть близлежащей территории сейчас сильно застроена и не может быть исследована. Мартин Мальве машет в сторону улицы Веэренни, где находится парковка для городских рейсовых автобусов. Хотя, по его мнению, “что-то” может быть спрятано и под улицей Винеэри.
Чума не выбирала, кого хоронить. Кладбище — отражение общества того времени. Шла Северная война, поэтому здесь обрели последний покой шведы, русские и эстонцы. Среди находок встречаются скелеты детей, молодых и пожилых людей. Некоторые из них были должным образом помещены в гробы, но предыдущие раскопки иногда указывали на поспешность, с которой проводилось погребение. Например, археологи обнаружили пять гробов, стоявших рядом друг с другом, а на них небрежно лежал скелет, которого явно похоронили без гроба. Никакой системности захоронений также не было, усопших хоронили “вдоль и поперек”.
Броши, монеты и православный крест
“Да, смерть как таковая удручает, но в случае этих находок нужно понимать, что смерть отражает жизнь и общество того времени”, — говорит Мальве. “Мы узнаем больше об их жизни, чем о смерти”. Сто найденных ранее скелетов были тщательно исследованы. Например, у многих был обнаружен типичный для той эпохи кариес или зубной камень.
Поскольку на кладбище хоронили и солдат, у некоторых скелетов четко видны переломы рук, ног и черепа. Мартин Мальве рассказывает, что современные исследования проводятся настолько тщательно, что, например, однажды им удалось даже установить признаки сифилиса у одного из захороненных мужчин. “Интересно также, что клали в могилу с умершим. Например, монеты, пряжки, броши, русский православный крест”, — добавляет Мальве.
Когда археологи закончат раскопки, все найденные скелеты отправят в археологическую лабораторию Тартуского университета, где исследования будут продолжены. Однако ученые не теряют надежду продолжить работы по изучению данной местности. “В этих песчаных холмах были похоронены сотни, если не тысячи, человек”, — отмечает Мальве.
По его словам, городская перепланировка на руку археологам, так как перед любой новой застройкой в центре Таллинна должны быть проведены обширные исследования грунта. “На территории бывшего фанерно-мебельного комбината планируется развитие рынка недвижимости. Кладбище может простираться и дотуда”.
Что касается участка Пярнуского шоссе 59б, где сейчас ведутся археологические раскопки, то в 2022 учебном году здесь откроет свои двери Таллиннская музыкально-балетная школа.