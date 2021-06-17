17.06.2021, 08:01
Куба приостанавливает хождение наличных долларов с 21 июня(5)
Photo by Alexander Mils on Unsplash
С следующей недели на Кубе вводят запрет на любые операции с наличными долларами.
С 21 июня все операции с наличными долларами окажутся на Кубе под запретом. Ими нельзя будет ни расплатиться, ни обменять их на кубинские песо, сообщает портал Тонкости Туризма.
Для наличного расчета стоит брать в поездку евро. Подчеркивается, что оплата любой международной картой по-прежнему возможна, никаких ограничений в данном случае нет.