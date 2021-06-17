Исследование: Жители Эстонии любят отдых на родине и готовы потратить на летнее путешествие до 750 евро

Можно утверждать, что люди стали тратить даже больше денег, чем в докризисный период: если два года назад жители Эстонии планировали потратить на летний отдых в среднем 716 евро, а в прошлом году эта сумма составила всего 569 евро, то сейчас люди готовы потратить на отпуск 750 евро, или 39 % семейного дохода.

Ferratum ежегодно проводит исследование на тему летнего отдыха. Цель исследования — получить представление о том, какие потребительские привычки в летний период характерны для жителей разных стран. На этот раз в ходе исследования принимался во внимание и фактор пандемии, которая оказала значительное влияние на повседневную жизнь и работу людей.

В опросе приняли участие 10 000 семей из 12 стран. Результаты исследования рассказали о том, как распространение коронавируса изменило финансовое поведение людей, т. е. каким образом люди изменили свои планы относительно покупок и путешествий на ближайшие месяцы.

Повсеместно люди тратят больше денег

Если сравнивать с показателями минувшей весны, потребительский оптимизм вырос во всем мире. Почти половина опрошенных (48 %) планируют во время летнего отпуска потратить такую же сумму денег, что и в прошлом году, а 14 % планируют потратить даже больше, чем прошлым летом.

В отношении планирования бюджета на отдых для жителей Эстонии характерна умеренность и даже некоторая консервативность. По этим показателям нас опережают только жители Австралии и скандинавских стран, для которых также характерен консервативный подход при планировании семейного бюджета.

Жители Болгарии, Румынии и Латвии в среднем планируют в этом году потратить на отдых больше денег. Наши южные соседи готовы потратить на летний отдых даже чуть больше половины семейного бюджета, или 770 евро, а жители Румынии — целых 875 евро (для сравнения: год назад румыны планировали тратить на летние отпуска лишь 492 евро).

Жители Эстонии любят отдых на родине