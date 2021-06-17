Исследование: Жители Эстонии любят отдых на родине и готовы потратить на летнее путешествие до 750 евро(16)
Можно утверждать, что люди стали тратить даже больше денег, чем в докризисный период: если два года назад жители Эстонии планировали потратить на летний отдых в среднем 716 евро, а в прошлом году эта сумма составила всего 569 евро, то сейчас люди готовы потратить на отпуск 750 евро, или 39 % семейного дохода.
Ferratum ежегодно проводит исследование на тему летнего отдыха. Цель исследования — получить представление о том, какие потребительские привычки в летний период характерны для жителей разных стран. На этот раз в ходе исследования принимался во внимание и фактор пандемии, которая оказала значительное влияние на повседневную жизнь и работу людей.
В опросе приняли участие 10 000 семей из 12 стран. Результаты исследования рассказали о том, как распространение коронавируса изменило финансовое поведение людей, т. е. каким образом люди изменили свои планы относительно покупок и путешествий на ближайшие месяцы.
Повсеместно люди тратят больше денег
Если сравнивать с показателями минувшей весны, потребительский оптимизм вырос во всем мире. Почти половина опрошенных (48 %) планируют во время летнего отпуска потратить такую же сумму денег, что и в прошлом году, а 14 % планируют потратить даже больше, чем прошлым летом.
В отношении планирования бюджета на отдых для жителей Эстонии характерна умеренность и даже некоторая консервативность. По этим показателям нас опережают только жители Австралии и скандинавских стран, для которых также характерен консервативный подход при планировании семейного бюджета.
Жители Болгарии, Румынии и Латвии в среднем планируют в этом году потратить на отдых больше денег. Наши южные соседи готовы потратить на летний отдых даже чуть больше половины семейного бюджета, или 770 евро, а жители Румынии — целых 875 евро (для сравнения: год назад румыны планировали тратить на летние отпуска лишь 492 евро).
Жители Эстонии любят отдых на родине
Если взглянуть на рейтинг с данными о том, на что люди тратят деньги летом, прослеживается интересная тенденция: жители десяти стран ставят на первое место продовольственные товары, чего нельзя сказать о жителях Эстонии и Латвии. В Эстонии люди прежде всего планируют вкладываться в зарубежные поездки (15 % летних расходов), а в Латвии — в деятельность, связанную с украшением дома (17 %).
Стоит отметить, что и в прошлом году почти во всех странах расходы на продукты также заняли первое место в рейтинге, тогда как жители Эстонии стали исключением и активнее тратились на местный туризм (17 %).
На втором месте в рейтинге статей расходов жителей Эстонии в этом году стоят потребительские товары для себя и семьи, затем следуют продукты питания, товары для садоводства и рукоделия, и лишь на пятом месте находятся инвестиции в украшение дома.
Год назад рейтинг летних расходов жителей Эстонии выглядел следующим образом: первое место — местный туризм, на втором месте расположились расходы на еду, на третьем — приобретение различных потребительских товаров, затем следовали садоводство и рукоделие, а на пятом месте находились расходы, связанные с удовлетворением потребностей детей.
По сравнению с позапрошлым годом, из-за распространения коронавируса население Эстонии изменило свои летние потребительские привычки и люди перестали активно планировать расходы на такие общественные мероприятия как, например, посещение летних праздников, использование оздоровительных услуг в спа, поездки за границу и встречи. Неизменным осталось лишь одно: в 2019 году самой большой статьей расходов у жителей Эстонии был именно местный туризм.
Больше всего люди ждут возобновления проведения общественных мероприятий, например встреч с семьей и друзьями. 34 % опрошенных отметили, что самый большой минус учебы и работы на дому — это отсутствие приватности. С наибольшими неудобствами при удаленной работе столкнулись родители маленьких детей и обладатели малогабаритных квартир.
Несмотря на то, что многие все еще не вакцинированы, основная масса людей планирует привиться в этом году. Результаты исследования говорят о том, что наиболее активно вакцинация проходит в таких странах как Финляндия, Швеция, Норвегия и Румыния. Самые низкие темпы вакцинации наблюдаются в Болгарии и Австралии.