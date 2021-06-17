Не пропустите: экскурсия на русском языке по выставке “Вольные масоны. 250 лет масонству в Эстонии” — СЕГОДНЯ в 17:00!

Выставка “Вольные каменщики. 250 лет масонства в Эстонии” посвящена истории одной из старейших и наиболее крупных светских организаций в мире, ее современных целях и роли членов братства в истории культуры Эстонии. Кто эти таинственные мужчины, которые носят фартуки и украшены пышными регалиями, не очень разговорчивы без веских причин, но часто становятся предметом разговоров?

Выставка посвящена увлекательному духовному и предметному миру масонской организации с вековыми традициями. На экспозиции, призванной побудить посетителя к размышлениям, можно увидеть масонскую форменную одежду двухсотлетней давности и наших дней, ритуальные предметы и документы, а также послушать музыку знаменитых композиторов, которые были масонами.

Выставка с интригующим художественным, графическим и звуковым фоном, созданным по мотивам масонских лож, на полгода приоткроет для посетителей двери, обычно открытые только для членов организации.

Билет 8 евро; льготный билет 6 евро (школьник, студент, пенсионер).

С билетом вы можете посетить все выставки до начала тура.

Больше информации о выставке можно найти ЗДЕСЬ.