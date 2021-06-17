Правительство Эстонии выделило дополнительное финансирование для объединения воздушного пространства с Финляндией(1)
Планируемая инвестиция позволит продолжить деятельность в рамках программы объединения трансграничного воздушного пространства в сотрудничестве с финским предприятием Fintraffic ANS, а также создавать и внедрять новые цифровые технологии в сфере оказания услуг по управлению воздушным движением. Кроме того, инвестиция позволит продолжить проводимую в Эстонии и Финляндии на государственном уровне работу над развитием беспилотного авиасообщения и инфраструктуры.
“В прошлом году весь авиационный сектор находился в сложном положении, и объемы авиаперевозок упали более чем на половину. В связи с этим мы уже тогда предусмотрели увеличение акционерного капитала, однако до сих пор оно не было оформлено, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — Теперь авиадиспетческая служба сможет осуществить необходимые инвестиции для роста предприятия, уже в следующем году объединить управление воздушным сообщением с Финляндией, а также направить инвестиционные средства в сферу беспилотных полетов, чтобы мы были готовы к развитию данной области”, — добавил Аас.
По словам председателя правления предприятия Lennuliiklusteenindus Ивара Вярка, объединение воздушных пространств Эстонии и Финляндии, а также начало предоставления совместных услуг по управлению воздушным движением весной 2022 года станет первым этапом на пути создания общего воздушного пространства Европы. “Проект по объединению воздушных пространств был инициирован четыре года назад, и сегодня мы достигли завершающей стадии. В ходе объединения воздушных пространств потребуется выполнить важные инвестиции в обновление систем управления воздушным движением”, — объяснил Ивар Вярк.
В результате данных процессов будут объединены системы голосовой диспетчерской радиосвязи и информационные диспетчерские системы Эстонии и Финляндии, а также создана единая служба по управления воздушным движением Эстонии и Финляндии, которая в будущем будет работать под единым управлением, располагаясь в двух городах. Согласно планам, работающие в Вантаа финские диспетчеры будут время от времени контролировать движение воздушных судов в воздушном пространстве Эстонии, а работающие в Таллинне диспетчеры Lennuliiklusteeninduse AS будут контролировать движение воздушных судов в небе Финляндии. Трансграничное сотрудничество позволит в значительной степени уменьшить след CO2, сделать полеты более экономичными и заодно более безопасными, а также увеличить пропускную способность воздушного пространства.
“Сегодня авиационный сектор находится в переломной фазе. Весь рынок авиасообщения открывается, и для выживания в условиях конкуренции необходимо внести серьезные изменения как в бизнес-модели, так и в системы. Клиент хочет летать напрямую и без ограничений, в связи с чем необходимо перейти от регионального управления воздушным движением к трансграничному. Эстония знаменита как цифровая и инновационная страна, что дает нам возможность быть на шаг впереди других. Общее воздушное пространство Эстонии и Финляндии, а также совместное оказание услуг станут примером для других стран”, — сказал Вярк.
Целью увеличения акционерного капитала является не только обеспечение необходимых инвестиций и устойчивости экономической деятельности предприятия, но и предоставление оборотных средств, необходимых в связи со сложной ситуацией, в которой авиационный сектор оказался в результате вызванного коронавирусом кризиса. Дополнительный акционерный капитал требуется предприятию Lennuliiklusteenindus для того, чтобы размер его собственного капитала находился на уровне, позволяющем осуществлять инвестиции и обеспечивать кредитоспособность предприятия. В течение следующих четырех лет предприятие планирует инвестировать порядка 24 миллионов евро.
Lennuliiklusteeninduse AS — поставщик авиадиспетчерских услуг нового поколения в Эстонии, штаб-квартира которого находится в Таллинне. Мы предлагаем безопасные и эффективные авиадиспетчерские решения, включая консультации и обучение по организации воздушного движения. Lennuliiklusteeninduse AS действует в сфере управления Министерства экономики и коммуникаций, единственным собственником предприятия является Эстонская Республика.