Правительство Эстонии выделило дополнительное финансирование для объединения воздушного пространства с Финляндией

Планируемая инвестиция позволит продолжить деятельность в рамках программы объединения трансграничного воздушного пространства в сотрудничестве с финским предприятием Fintraffic ANS, а также создавать и внедрять новые цифровые технологии в сфере оказания услуг по управлению воздушным движением. Кроме того, инвестиция позволит продолжить проводимую в Эстонии и Финляндии на государственном уровне работу над развитием беспилотного авиасообщения и инфраструктуры.

“В прошлом году весь авиационный сектор находился в сложном положении, и объемы авиаперевозок упали более чем на половину. В связи с этим мы уже тогда предусмотрели увеличение акционерного капитала, однако до сих пор оно не было оформлено, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. — Теперь авиадиспетческая служба сможет осуществить необходимые инвестиции для роста предприятия, уже в следующем году объединить управление воздушным сообщением с Финляндией, а также направить инвестиционные средства в сферу беспилотных полетов, чтобы мы были готовы к развитию данной области”, — добавил Аас.

По словам председателя правления предприятия Lennuliiklusteenindus Ивара Вярка, объединение воздушных пространств Эстонии и Финляндии, а также начало предоставления совместных услуг по управлению воздушным движением весной 2022 года станет первым этапом на пути создания общего воздушного пространства Европы. “Проект по объединению воздушных пространств был инициирован четыре года назад, и сегодня мы достигли завершающей стадии. В ходе объединения воздушных пространств потребуется выполнить важные инвестиции в обновление систем управления воздушным движением”, — объяснил Ивар Вярк.