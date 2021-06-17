Собираетесь в Берлин? Не упустите возможность бесплатно посетить знаменитые музеи!

Проект “Музейное воскресенье”, начало которого пришлось отложить более чем на год из-за пандемии, стартует в Берлине 4 июля. В этот день более 60 столичных музеев можно будет посетить без входного билета. В дальнейшем жители и гости города получат возможность каждое первое воскресенье месяца ходить в берлинские музеи бесплатно, говорится в заявлении Берлинского сената.

Ожидаемые финансовые убытки будут возмещены из земельного и муниципального бюджетов. Инициативу поддерживает Ассоциация музеев земли Берлин и уполномоченный федерального правительства по вопросам культуры и СМИ.

Проект “Музейное воскресенье” охватывает все разнообразие культурного ландшафта Берлина. В числе его участников — Центр Анны Франк, Новая национальная галерея и Берлинская галерея, а также Немецкий музей техники и Музей музыкальных инструментов. Идея проведения проекта зародилась в результате долгой дискуссии о свободном входе на площадки “Форума Гумбольдтов“ — нового культурного центра в Берлине, открытого в декабре прошлого года.

Воздействие, которое проект окажет на культурную жизнь германской столицы, станет объектом научного исследования. Его будет проводить Институт изучения вопросов культурного участия при Берлинском фонде культурного образования и культурного консалтинга.