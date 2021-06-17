Главное событие этого лета: экскурсии по самым необычным местам столицы

Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь: https://openhousetallinn.ee/

По словам продюсера Open House Tallinn Александера Тали, на этот раз в программе — 36 зданий и площадок, причем более 20 из них включены в программу впервые. “В Таллинне очень много зданий с интересной историей и архитектурой, и программа Open House Tallinn в этом году весьма разнообразна, можно будет посетить здания с очень разными историями создания и функционирования. Например, в программе есть экскурсии в исторический замок Тоомпеа и башню Длинный Герман, гостиницу “Олимпия”, которая была построена к Олимпийским играм 1980 года, и квартиру в одном из самых роскошных таллиннских многоквартирных домов Ambassador”, — поясняет он.

Тали отмечает, что на этот раз особое внимание в программе уделено районам Пирита и Ласнамяэ, где можно посетить ласнамяэский гаражный комплекс, известный по документальному фильму “Муравейник”, созданную специально для художников квартиру-студию на улице Коорти и ледовую арену Тондираба. “Кроме того, можно отправиться на экскурсию в новое здание Академии внутренней безопасности, построенное несколько лет назад в квартале Маарьямяэ, и в не так давно реновированный Oru Hub Hotell”, — перечисляет интересные объекты Тали.

Во время Open House также пройдут экскурсии в посольствах России, Швеции и Финляндии и в Министерстве иностранных дел. “Пойти на экскурсию в посольство — все равно что поехать за границу, поэтому мы просим желающих заранее зарегистрироваться на сайте openhousetallinn.ee”, — поясняет Тали. Организаторы просят предварительно зарегистрироваться также и на экскурсии в Академии внутренней безопасности, Таллиннском горхолле и замке Тоомпеа.

Участие в экскурсиях Open House Tallinn 2021 в основном бесплатное, за исключением экскурсий с гидом по предварительной регистрации, где взимается плата в размере 1 евро, которая обеспечивает место в туре.