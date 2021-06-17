Lux Express уплотняет международный график поездок — добавляются рейсы в Ригу, Вильнюс и Петербург

По словам главы международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, компания прогнозирует, что благодаря цифровому сертификату вакцинации от COVID-19, который будет введен во всех странах-членах Европейского союза с 1 июля, количество пассажиров в направлении стран Балтии значительно увеличится. Предприятие призывает людей выбирать для путешествий обладающие всеми удобствами автобусы.

“Мы будем увеличивать количество рейсов поэтапно — с 18 июня на линии между Таллинном и Ригой в дополнение к двум существующим появится третий ежедневный рейс, а с 28 июня добавится четвертое ежедневное отправление. В тот же день мы вновь откроем сообщение между Тарту и Ригой, и будут добавлены дополнительные рейсы между Ригой и Вильнюсом”, — уточнил Реммель.

Реммель добавил, что велосипедный билет, запущенный на эстонском рынке в начале июня, оказался очень популярным, и было решено распространить бесплатный велосипедный билет на все страны Балтии. Новый билет предлагает пассажирам для летних поездок удобную комбинацию автобуса и велосипеда. В настоящее время велосипедный билет можно приобрести вместе с обычным билетом только на сайте Lux Express по адресу luxexpress.eu.

С 20 июня, в связи с высоким спросом, количество отправлений из Таллинна и Петербурга также увеличится с восьми до четырнадцати в неделю. Каждый день в обе стороны будут отправляться по два автобуса: из Таллинна в 7:00 и 15:45, а из Петербурга в 7:30 и 17:15.

С 1 июля Lux Express также откроет маршрут Вильнюс-Варшава. Автобус отправляется из Вильнюса в 22:30, а из Варшавы в 20:00.

Прямые рейсы в странах Балтии с 18 июня:

Таллинн -> Рига 10:00, 18:00, 22:30

Рига -> Таллинн 02:35, 10:00, 16:00

Таллинн -> Вильнюс 22:30

Вильнюс -> Таллинн 22:30

Рига -> Вильнюс 02:55, 16:30

Вильнюс -> Рига 10:00, 22:30

С 28 июня добавляются следующие рейсы в странах Балтии:

Таллинн -> Рига 7:00

Рига -> Таллинн 7:00

Тарту -> Рига 9:05

Рига -> Тарту 17:45

Рига -> Вильнюс 10:00

Вильнюс -> Рига 17:00