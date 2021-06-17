С 1 июля в Брестской области Республики Беларусь вводится сбор за пересечение границы

“Совет депутатов решил ввести на территории Брестской области местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска”, — говорится в документе. Там также уточняется, что ставка сбора будет установлена в размере 1 базовой величины (Br29) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.

От уплаты сбора освободят ряд категорий людей. Среди них — транспортные средства, на которых следуют лица, выезжающие после похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов; иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси, при наличии подтверждающих документов; иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” и другие.