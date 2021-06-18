ФОТО | В Лауласмаа открылся новый велнес-спа NAUDI LaSpa

Хозяйка LaSpa Анна Элам рассказала, что главная идея оздоровительного комплекса заключается в том, чтобы вдохновить людей на более здоровый и счастливый образ жизни, но важно понимать, что быстрых решений для достижения здоровья и благополучия не существует. “Здоровье и счастье — это образ жизни. Периодические диеты, суперфуды, витаминные уколы и подготовка к марафону не так важны для благополучия, как ежедневные небольшие шаги в направлении более счастливой и здоровой жизни. Мы хотим вдохновить наших гостей на такие небольшие изменения в образе жизни, а способствуют этому природа Лауласмаа, интерьер LaSpa и все предлагаемые нами услуги”, — прокомментировала Элам.

Расположенный в Лауласмаа спа-отель работает под названием LaSpa с января этого, а недавнее мероприятие прошло в честь открытия нового велнес-спа NAUDI LaSpa.

Исключительным NAUDI LaSpa делает близость и море, что отражено в атмосфере спа в целом. Задачей работавших над проектом архитекторов Тоомаса Корба (Таллинн) и Светланы Шахновской (Киев) было создание самого живописного в Северных странах велнес-центра, внутренний дизайн которого порождал бы те же эмоции, что гость LaSpa испытывает, находясь в окружении природы Лауласмаа, у моря и в сосновом лесу. Стены NAUDI LaSpa вторят перекатывающимся морским волнам, а сквозное использование качественных натуральных материалов в интерьере создает ощущение скандинавской роскоши.

Стены украшают работы шведской фотохудожницы Катарины Валденстрём, изображающие цветы в разных состояниях — от распускания бутона и безупречной красоты цветка до опадения лепестков. “Фотографии Катарины вдохновляют наших гостей на полное расслабление. Время в LaSpa имеет непривычное значение. Мы хотим, чтобы наши гости могли насладиться моментом и побыть наедине с собой”, — сказала возглавляющая велнес-спа NAUDI LaSpa Анне Аст.