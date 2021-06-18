ФОТО | В Лауласмаа открылся новый велнес-спа NAUDI LaSpa
Хозяйка LaSpa Анна Элам рассказала, что главная идея оздоровительного комплекса заключается в том, чтобы вдохновить людей на более здоровый и счастливый образ жизни, но важно понимать, что быстрых решений для достижения здоровья и благополучия не существует. “Здоровье и счастье — это образ жизни. Периодические диеты, суперфуды, витаминные уколы и подготовка к марафону не так важны для благополучия, как ежедневные небольшие шаги в направлении более счастливой и здоровой жизни. Мы хотим вдохновить наших гостей на такие небольшие изменения в образе жизни, а способствуют этому природа Лауласмаа, интерьер LaSpa и все предлагаемые нами услуги”, — прокомментировала Элам.
Расположенный в Лауласмаа спа-отель работает под названием LaSpa с января этого, а недавнее мероприятие прошло в честь открытия нового велнес-спа NAUDI LaSpa.
Исключительным NAUDI LaSpa делает близость и море, что отражено в атмосфере спа в целом. Задачей работавших над проектом архитекторов Тоомаса Корба (Таллинн) и Светланы Шахновской (Киев) было создание самого живописного в Северных странах велнес-центра, внутренний дизайн которого порождал бы те же эмоции, что гость LaSpa испытывает, находясь в окружении природы Лауласмаа, у моря и в сосновом лесу. Стены NAUDI LaSpa вторят перекатывающимся морским волнам, а сквозное использование качественных натуральных материалов в интерьере создает ощущение скандинавской роскоши.
Стены украшают работы шведской фотохудожницы Катарины Валденстрём, изображающие цветы в разных состояниях — от распускания бутона и безупречной красоты цветка до опадения лепестков. “Фотографии Катарины вдохновляют наших гостей на полное расслабление. Время в LaSpa имеет непривычное значение. Мы хотим, чтобы наши гости могли насладиться моментом и побыть наедине с собой”, — сказала возглавляющая велнес-спа NAUDI LaSpa Анне Аст.
В NAUDI LaSpa насчитывается 16 помещений для процедур, 7 бассейнов разного действия, 8-местная соляная пещера, 2 гидромассажные ванны и 3 жемчужные ванны. NAUDI LaSpa является одним из крупнейших подобных комплексов в странах Балтии — в день спа может обслуживать до 200 гостей. “Наряду с процедурами и уходами мы предлагаем постояльцам бесплатные уроки йоги — летом в погожие дни они проходят у моря. Мы уверены, что йога, медитация и осознанность играют огромную роль в здоровой и счастливой жизни”, — добавила Аст.
Анна Элам привела несколько научно подтвержденных фактов, которые помогут найти мотивацию для заботы о своем здоровье и благополучии:
- Продолжительность человеческой жизни зависит от образа жизни. Научные исследования с участием близнецов показали, что продолжительность жизни только на 25–33% зависит от генетической предрасположенности — преимущественно она находится в зависимости от того, какой выбор мы делаем в течение жизни.
- Движение продлевает жизнь. Каждый час умеренной физической активности (такой, как прогулка) увеличивает продолжительность жизни на 2–5 часов.
- Ежедневное употребление в пищу орехов продлевает жизнь на несколько лет. Предпочтение следует отдавать качественным необработанным орехам без соли. В день их рекомендуется съедать примерно горсть.
- Качественный сон чрезвычайно важен с точки зрения здоровья и благополучия. Дефицит сна воздействует на уровень инсулина в крови, из-за чего реакция здорового организма может напоминать реакцию на диабет. Научно подтверждено, что люди, которые достаточно спят, отличаются более ясным умом и лучше выглядят.
- Медитация и осознанность, или майндфулнесс, положительно сказываются на области мозга, которая носит название “миндалевидное тело”. Миндалевидное тело является частью лимбической системы, оказывающей воздействие на эмоции и поведение человека и способствующей предотвратить депрессию и тревожность.
- Моменты, когда человек занимается чем-то, что ему нравится (например, наслаждается закатом, хорошей музыкой и искусством, проводит время с дорогими людьми), снижают уровень воспаления в организме.
По словам Анны Элам, в жизни каждого человека должно быть места подобным мелочам, ведь они способствуют общему благополучию и снижают риск возникновения сахарного диабета 2-го типа, проблем с сердцем, онкологических заболеваний и проблем душевного здоровья, которые в современном обществе становятся все более распространенными. “У каждого из нас много обязанностей и стресса, из-за чего здоровые привычки часто отходят на второй план. В LaSpa мы учим гостей делать маленькие шаги — каждый день гулять по полчаса, не пользоваться лифтом, увеличить долю растительных продуктов в рационе, бывать на природе”. Элам рекомендует попробовать в 80% случаев делать что-то на благо своего здоровья, а в 20% давать себе поблажки.
Шведские владельцы LaSpa Анна Элам и Петер Элам Хоканссон в общей сложности планируют инвестировать в реновацию спа-комплекса 10 миллионов евро. Уже преобразились вестибюль отеля, помещения для проведения встреч и конференций, зона спа и рестораны комплекса. Уже в этом году будут готовы новые номера Пляжной резиденции. На очереди — номера и коридоры главного здания. К концу года во всех номерах кровати будут заменены на роскошные и очень комфортные кровати шведской фирмы Carpe Diem.
Спа-отель Laulasmaa был построен в 2003 году, архитектором здания является Прийт Эхала. В отеле площадью 11 000 квадратных метров имеются 142 номера, спа-центр площадью 1 700 квадратных метров, аквапарк и три ресторана. Семья Элам Хоканссон приобрела спа-отеля и 14 гектаров прилегающей к нему лесной и морской территории 10 лет назад. Компания LaSpa Group OÜ была учреждена в ноябре 2020 года с целью продолжения работы спа-отеля с учетом обновленной концепции. LaSpa обеспечивает работой 100 человек.