Власти Литвы предлагают прививать от коронавируса приезжающих в страну туристов

“Мы получаем много вопросов и от зарубежных литовцев, и от проживающих в Литве иностранцев о возможности вакцинироваться, но общая цель — чтобы те, кто находится в Литве, были максимально защищены и так контролировалось распространение заболевания”, — сказал вице-министр экономики и инноваций Винцас Юргутис.

По его словам, это особенно актуально летом, когда в страну приезжает много людей. “Чем больше у нас будет вакцинированных людей, тем лучше мы будем защищены, поэтому мы должны предоставить возможности тем, кто хочет, привиться во время пребывания в Литве”, — объяснил вице-министр.

На вопрос, не является ли это попыткой закрепить в стране прививочный туризм, Винцас Юргутис ответил, что “не в этом суть предложения”. “Но если появятся люди, которые из-за этого внесут коррективы в какие-то свои планы, то мы не видим в этом большой проблемы”, — объяснил он.

В соответствии с действующим сейчас порядком, вакциной от коронавируса могут прививаться только имеющие обязательное страхование здоровья жители Литвы или другие жители страны, в том числе и иностранцы.