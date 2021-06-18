Австрия снимает ограничения и ждет туристов. Что нужно знать жителям Эстонии перед поездкой в Вену

С 1 июля в Австрии спустя почти полтора года после приостановки работы для посетителей откроются ночные клубы. Кроме того, отменяется комендантский час и снимается ряд других ограничений, пишет Интерфакс.

“Ситуация очень хорошая. Гораздо лучше, чем мы ожидали”, — заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

В то же время, в клубах введут ограничения по количеству людей. Помещение не должно быть заполнено более чем на 75% от общей вместительности. Посетители на входе должны будут предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, либо выздоровление после COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Также с 1 июля в общественных местах гражданам разрешат носить обычные немедицинские маски вместо требуемых ранее масок FFP2, а комендантский час в ночное время отменят. Кроме того, после 22 июля правительство Австрии планирует снять остальные ограничения.

Ослабление мер связано со снижением динамики заражений коронавирусом.

Условия въезда в Австрию для жителей Эстонии:

На данный момент австрийские власти рассматривают Эстонию как страну с низкими показателями заболеваемости COVID-19. Поэтому карантина по прибытии нет, а въезд в страну разрешен в том числе и с туристическими целями. Для въезда в Австрию жителям Эстонии нужно:

заполнить специальную анкету

предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус (тест необходимо сдать за 72 часа до въезда в страну) или антиген-теста (не позднее, чем за 48 часов). Требование распространяется на всех людей начиная с 10 лет.

Исключения: без теста могут въезжать вакцинированные (с предъявлением справки о вакцинации на немецком или английском языке. Вакцина должна быть одобрена в ЕС) или переболевшие в течение последних 6 месяцев граждане (с предъявлением справки от врача на немецком или английском языке).

В случае невыполнения хотя бы одного из этих требований по прибытии в Австрию нужно в течение 24 часов сдать ПЦР-тест на коронавирус или антиген-тест.