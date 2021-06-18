Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

"По заключению наших специалистов с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании Оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.