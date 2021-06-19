С 21 июня при въезде в Эстонию ограничения действуют только для приезжающих из двух стран ЕС — Латвии и Дании
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самый высокий показатель заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Латвии (153,69 ) и Дании (152,57 ). Самый низкий - на Мальте (9,13).
Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. На этой неделе в списке стран, к приезжающим из которых применяются ограничения, остались только Латвия и Дания.
Не более чем за три дня до прибытия в Эстонию надо заполнять специальную декларацию. Это поможет вам проще пересечь границу и не ждать в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге.
С 21 июня правительство расширило возможности поездок в Эстонию из третьих стран. Теперь в Эстонию снова можно будет с визой въезжать с целью туризма, занятий спортом, посещения культурных мероприятий и т.д. вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Также из третьих стран в Эстонию можно въезжать без изоляции, если у человека нет симптомов заболевания и он приехал из государства, показатель заражения в котором на 100 000 населения ниже 75 или равен этой цифре.
На основании Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза о временном ограничении путешествий без экстренной необходимости и о возможной отмене ограничения список третьих стран можно въезжать в Эстонию из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Обязательство 10-дневное ограничение свободы передвижения действует в отношении стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней.
Ограничение свободы передвижения можно сократить двумя тестами.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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