21.06.2021, 08:01
Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта(7)
Photo by Aman on Unsplash
Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного мексиканского курортного города Канкун.
Рептилия неожиданно появилась из мангровых зарослей, схватила восьмилетнего мальчика и попыталась утащить его под воду. Однако родителям удалось отбить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что животное могло выйти далеко из своей лагуны из-за проливных дождей, которые идут на протяжении последних нескольких дней.