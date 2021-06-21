Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта

Рептилия неожиданно появилась из мангровых зарослей, схватила восьмилетнего мальчика и попыталась утащить его под воду. Однако родителям удалось отбить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет Lenta.ru.