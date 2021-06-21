Новости
21.06.2021, 08:01

Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта

 
Photo by Aman on Unsplash
Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного мексиканского курортного города Канкун.

Рептилия неожиданно появилась из мангровых зарослей, схватила восьмилетнего мальчика и попыталась утащить его под воду. Однако родителям удалось отбить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу в тяжелом состоянии, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что животное могло выйти далеко из своей лагуны из-за проливных дождей, которые идут на протяжении последних нескольких дней.

Оставить комментарий Читать комментарии