ВИДЕО | В Китае организовали театр с живыми волками: звери бегают по залу и нападают на актеров

В китайских соцсетях стал популярным ролик, в котором стая волков бегает по сцене театра в Китае. Животные задействованы в постановке о Великом шелковом пути. Играют они самих себя: нападения волков на караваны приносили большой ущерб, пишет Моя Планета со ссылкой на Daily Mail.

Волки не просто передвигаются по сцене, они выбегают в зрительный зал и взаимодействуют с актерами, нападая на них. Со стороны кажется, что звери могут растерзать своих напарников.

Представители театра поспешили заверить зрителей и всех, кто посмотрел ролики с участием волков, в том, что звери абсолютно неопасны. В театре это не первое поколение специально обученных волков. Они не нападают на людей, а для большей безопасности сиденья в театре отгорожены от сцены сеткой.

Сцена, где волк кусает человека, тоже безопасна. Актеры выступают в специальной защите.