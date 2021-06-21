Ограничение свободы передвижения связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 150, то ограничения не применяются.

С 21 июня в Эстонию можно въезжать из всех третьих стран при наличии подтвержденной вакцинации от COVID-19 и отсутствия признаков заболевания. Необходимо проверить, нужна ли человеку виза. К вакцинированным приезжим из третьих стран также не применяется ограничение на свободу передвижения.

Также правительство подняло предельно разрешенное число положительных тестов на SARS-CoV-2 на 100 000 населения с 16 до 75. Это значит, что из третьих стран в Эстонию можно въезжать без изоляции, если у человека нет симптомов заболевания и он приехал из государства, показатель заражения в котором на 100 000 населения ниже 75 или равен этой цифре. В список стран в Рекомендации Совета ЕС, из которых невакцинированные люди могут поехать в Европейский Союз по любым причинам, были добавлены Албания, Гонконг, Ливан, Макао, Северная Македония, Сербия, Тайвань и США.

Однако перед въездом в Эстонию необходимо заполнить специальную анкету. Анкету можно заполнить не более чем за три дня до прибытия в Эстонию. Это поможет вам проще пересечь границу и не ждать в очереди, чтобы заполнить анкету на бумаге. Пограничная служба или авиаперевозчик могут попросить представить отправленное по э-почте подтверждение пересечения границы в электронном виде или на бумаге.

Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.