ФОТО | Какая красота! Расположенный в центре Таллинна отель был модернизирован почти на 10 миллионов евро(17)
Совместное предприятие Kapitel и Infortar, которым в равных долях принадлежит компания VARA HTG, являющаяся владельцем здания, в сотрудничестве с оператором гостиницы Tallink Hotels, инвестировало в проект реновации около 10 миллионов евро. Строительные работы были выполнены строительной компанией Merko, а открытие отеля для гостей состоится 30 июня.
“Мы очень довольны тем, что нам удалось сделать капитальный ремонт, эффективно используя вынужденную паузу, возникшую вследствие пандемии, достигнув такого превосходного результата благодаря приложенным усилиям и огромной самоотдаче всей команды. Теперь можно даже пошутить, что особенно приятно то, что мы сумели сделать капитальный ремонт, не потеряв ни одного клиента, поскольку их просто не было. Обновлённая концепция отеля, базирующаяся на сильных сторонах Tallink, сочетающая в себе известные и полюбившиеся направления деятельности и бренды, популярные как на море, так и на суше, а также совершенно новые сервисные решения, созданные командой наших профессионалов гостиничного дела, теперь сведены воедино в самом сердце Таллинна. В дополнение к возможности остановиться в номерах отеля, мы приглашаем посетить ресторан City Grill House и рекреационную зону, а также познакомиться с образцами товаров, продаваемых в интернет-магазине Tallink”, — сказала член правления Tallink Hotels Аве Свартс.
“Перестроенная из здания легендарного таллиннского Дома быта гостиница Tallink City Hotel, несомненно, стала пионером современного гостиничного ландшафта Эстонии. Капитально обновлённый отель очень точно отражает нюансы современной жизни, предугадывая новые потребности своих гостей, превращая их мечты в реальность. Например, новым элементом интерьера является просторный холл гостиницы, напоминающий, скорее, гостиную комнату, где можно, в соответствии со своим настроением, провести время, общаясь в компании за длинным столом у бара, расслабившись в более интимной обстановке у камина или уединившись в тихом библиотечном уголке. А, если потребуется, то можно сосредоточиться на важном вопросе, взаимодействуя с коллегами, например, в среде ZOOM, в своеобразном маленьком офисе за стеклом. То есть всё, что может потребоваться — всегда будет доступно. На вынашивание идеи и строительные работы ушёл год, что при таком большом объёме работ похоже, скорее, на марафон в спринтерском темпе. У нас было хорошо слаженное сотрудничество со строительной компанией и всё прошло гладко”, — прокомментировал работы по реновации отеля архитектор Меэлис Пресс.
“Прошлым летом мы, как владельцы недвижимости, пошли на значительный риск, решившись капитально обновить отель в сотрудничестве с Infortar и Tallink. Теперь, оглядываясь назад, нам кажется, что нам удалось обратить кризис в туристическом секторе в свою пользу. Результат, достигнутый совместными усилиями всех сторон, радует нас, как оператора гостиницы, и надеюсь, что он также порадует и наших клиентов”, — сказал член правления Kapitel и Vara HTG Райт Палло.
Расположенное на улице А. Лайкмаа в Таллинне здание возведённого в 1974 году Дома быта, было перестроено в гостиницу в 2004 году. Реконструкция Tallink City Hotel началась в сентябре 2020 года, а для посетителей двери откроются в конце июня 2021 года. После ремонта в десятиэтажной гостинице будет 324 гостиничных номера с различным уровнем комфорта: классические двухместные, просторные семейные номера, элегантные номера повышенной комфортности класса de lux и представительские сьюты.
Все номера оформлены в современном стиле, что соответствует месту расположения отеля в сердце динамичного города, а интерьеры основываются, на первый взгляд, взаимоисключающих понятиях: центр города и близость к природе, технический прогресс и естественность, скорость и неспешность.
Кардинально обновлённый ресторан отеля на 228 мест теперь располагается на двух этажах, предлагая гибкие варианты для проведения различных мероприятий. В обновлённых помещениях на десятом этаже отеля, в так называемой «событийной зоне» можно также проводить различные мероприятия, встречи и конференции.