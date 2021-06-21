ФОТО | Какая красота! Расположенный в центре Таллинна отель был модернизирован почти на 10 миллионов евро

Совместное предприятие Kapitel и Infortar, которым в равных долях принадлежит компания VARA HTG, являющаяся владельцем здания, в сотрудничестве с оператором гостиницы Tallink Hotels, инвестировало в проект реновации около 10 миллионов евро. Строительные работы были выполнены строительной компанией Merko, а открытие отеля для гостей состоится 30 июня.

“Мы очень довольны тем, что нам удалось сделать капитальный ремонт, эффективно используя вынужденную паузу, возникшую вследствие пандемии, достигнув такого превосходного результата благодаря приложенным усилиям и огромной самоотдаче всей команды. Теперь можно даже пошутить, что особенно приятно то, что мы сумели сделать капитальный ремонт, не потеряв ни одного клиента, поскольку их просто не было. Обновлённая концепция отеля, базирующаяся на сильных сторонах Tallink, сочетающая в себе известные и полюбившиеся направления деятельности и бренды, популярные как на море, так и на суше, а также совершенно новые сервисные решения, созданные командой наших профессионалов гостиничного дела, теперь сведены воедино в самом сердце Таллинна. В дополнение к возможности остановиться в номерах отеля, мы приглашаем посетить ресторан City Grill House и рекреационную зону, а также познакомиться с образцами товаров, продаваемых в интернет-магазине Tallink”, — сказала член правления Tallink Hotels Аве Свартс.