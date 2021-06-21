Захватывающие приключения в парке Гауя: лабиринт Минотавра, футболгольф парк, лазерные баталии, речной трамвайчик, полоса препятствий и многое другое

Площадка охотничьего спорта и отдыха Mārkulīči — идеальное место, чтобы отдохнуть с семьей, наслаждаясь активным отдыхом. Постреляйте из различного оружия — от лука и до ружья, следуя рекомендациям опытных инструкторов. Оружие и мишени адаптированы для различных возрастных групп, начиная с пятилетнего возраста. Mārkulīči предлагает также уютную сауну, двухместные номера, пешие прогулки по берегу Браслы, костер или гриль. Насладитесь и аттракционами Brasla Adventure. Просим заранее сообщить о прибытии!

На игровой площадке парка Vienkoči можно ознакомиться с предметами, выполненными из дерева. Можно увидеть дом из песка и натуральные украшения. Этот парк, наполненный уникальными зданиями усадеб в миниатюре и удивительными деревянными скульптурами — живое свидетельство знаменитого мастерства усадебных плотников. В старинной мастерской Музея обработки дерева вы сможете увидеть инструменты и рабочие столы, с помощью которых в прежние времена вручную создавали мебель, рамы для картин и тонкую резьбу украшений. Спокойное, познавательное приключение, которое можно незабываемо совместить с умиротворяющим семейным пикником и неспешным наслаждением природой.

Футболгольф — это игра под открытым небом для семьи и друзей. В игре мяч должен попасть со стартового поля в желаемую лунку за как можно меньшее число ударов. Проведите день на природе, и превратите его в захватывающее приключение! Преодолевайте полосу препятствий с помощью футбола! Игра подходит как для семей с детьми разного возраста, так и для больших групп. Здесь есть также зоны отдыха, площадки для пикника, гриль, качели, футбольное поле для детей помладше.

Здесь больших и маленьких гостей ждут одна из самых длинных в странах Балтии санных трасс, аттракционы, лодки и велосипеды, прокат, бистро и трактир. Парк отдыха Rāmkalni организует также лодочные маршруты протяженностью один или несколько дней, предлагая вдохновляющие времяпрепровождение и прекрасные воспоминания.

Речной трамвай по Гауе



Прогулка на трамвайчике по Гауе, в ходе которой можно примерить роль капитана, послушать достойные Мюнгхаузена истории и правдивые и невероятные легенды о Валмиере. Вы сможете увидеть Козьи пороги (Kazu krāces), а самые смелые путешественники — и покататься на карусели посреди Гауи, а также проверить, где самое громкое эхо — правда ли под мостом Гауи?

Lazertag Poligon 1



Это военная тактическая игровая база: лазерные баталии проходят на нескольких аренах на территории бывшей военной базы — в казарме, ангаре, бункере, автопарке и других объектах, где командная игра с лазерным пистолетом становится живым, захватывающим и прежде всего безопасным сражением. Подходит как для детей, так и для взрослых.

Площадь “Лабиринта Минотавра” составляет более 1000 м2, а длина маршрута, по которому предстоит пройти, — около 714 метров. Но это еще не все: у входа вам выдается специальное задание — найти контрольные пункты и отметить их на карте.

Парк приключений Supervāvere



Помимо лесной тропы, в парке Supervāvere есть более 65 различных испытаний разного уровня сложностей, места для пикника, прокат лодок и плотов, а также места для кемпинга на берегу Гауи. Прочувствуйте увлекательность каждого этапа полосы препятствий и удовлетворение в конце трассы. Захватывающие впечатления станут уникальными историями, которые будут развлекать вас и ваших друзей еще долго после того, как закончится путешествие по парку приключений.

Дополнительную информацию о возможностях отдыха, питании и размещении в парке Гауя найдете здесь: www.entergauja.com

Открывайте для себя Национальный парк Гауя с помощью мобильного приложения ENTER GAUJA.

Туристический путеводитель найдете ЗДЕСЬ.

Материал создан в рамках кластерного проекта 3.2.1.1/16/A/009 Stage 2 of Gauja National Park Tourism Cluster Development.