Пересечение границы с Россией становится все более оживленным

“У вакцинированных людей будет некоторая свобода и возможность путешествовать. Ограничения ослаблены, поэтому можно предположить, что движение через границу будет восстанавливаться день за днем”, — сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Юллар Кустала.

“Невакцинированные граждане, которым нужно путешествовать из России в Эстонию, могут сдать тест на коронавирус прямо на границе. В случае с индийским штаммом коронавируса, у людей обычно есть симптомы болезни, этот вирус не проходит бессимптомно, и люди с симптомами обязательно должны сделать тест”, — сказала руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус.

В основном количество пересечений границы росло потому, что многие хотели навестить своих родственников, а с понедельника Эстония открыла границу для туристов из третьих стран, прошедших курс вакцинации, в том числе для россиян, признавая все вакцины, включая российский препарат Sputnik-V.

В то же время быстрого восстановления российского туризма ждать не стоит, поскольку Россия еще не облегчила выезд для своих граждан.