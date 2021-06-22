10 самых опасных обитателей Средиземного моря, которые могут испортить вам отдых(3)
АКУЛА
В Средиземном море насчитывается порядка 47 видов акул, 16 из которых достигает около 3 метров в длину. А 15 считаются опасными для человека. Статистика говорит о 268 зафиксированных случаях их нападения на человека и 22 летальных исходах.
СКАТ
К опасным относят электрического ската и ската-хвостокола. Первый убивает током, второй — ядом.
МОРСКОЙ ЁРШ (СКОРПЕНА)
Оружие скорпены — ядовитые колючки. Эту рыбку легко принять в воде за камень и наступить на неё.
МУРЕНЫ И УГРИ
Опасность представляют мощные челюсти и острые зубы этих морских обитателей.
МОРСКОЙ ДРАКОНЧИК
Больно кусается, впрыскивая в ранку яд. Пострадавшему обычно требуется медицинская помощь. В прошлом году в Жироне после нападения такого дракончика умер ныряльщик.
ПОРТУГАЛЬСКИЙ КОРАБЛИК (ФИЗАЛИЯ)
Ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок.
МОРСКИЕ ЕЖИ
Часто доставляют неприятности отдыхающим. Россыпи ежей можно встретить на камнях у входа в воду. Беспечный турист рискует наступить на них или ухватиться рукой. Опасность представляет как сама игла, так и слизь, которой она покрыта (может вызвать гноение).
ОГНЕННЫЕ ЧЕРВИ
Эти яркие морские черви особенно любят рифы. Их заполненные ядом щетинки легко входят в кожу и ломаются.
АКТИНИИ
Морские животные, больше похожие на цветы. Щупальца я ядом грозят человеку ожогами, а мелким морским обитателям — смертью.
ФУГУ
Рыба-фугу — уже не такая экзотика для Средиземноморья, как раньше. Её всё чаще можно встретить у берегов Испании и Италии. Встреча с фугу для человека не несет угрозы, но употреблять ее в пищу опасно для жизни.