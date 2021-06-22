10 самых опасных обитателей Средиземного моря, которые могут испортить вам отдых

АКУЛА



В Средиземном море насчитывается порядка 47 видов акул, 16 из которых достигает около 3 метров в длину. А 15 считаются опасными для человека. Статистика говорит о 268 зафиксированных случаях их нападения на человека и 22 летальных исходах.



СКАТ

К опасным относят электрического ската и ската-хвостокола. Первый убивает током, второй — ядом.



МОРСКОЙ ЁРШ (СКОРПЕНА)

Оружие скорпены — ядовитые колючки. Эту рыбку легко принять в воде за камень и наступить на неё.



МУРЕНЫ И УГРИ

Опасность представляют мощные челюсти и острые зубы этих морских обитателей.



МОРСКОЙ ДРАКОНЧИК

Больно кусается, впрыскивая в ранку яд. Пострадавшему обычно требуется медицинская помощь. В прошлом году в Жироне после нападения такого дракончика умер ныряльщик.



ПОРТУГАЛЬСКИЙ КОРАБЛИК (ФИЗАЛИЯ)

Ожог может сопровождаться сильной болью, способной вызвать анафилактический шок и обморок, если повреждён большой участок.



МОРСКИЕ ЕЖИ

Часто доставляют неприятности отдыхающим. Россыпи ежей можно встретить на камнях у входа в воду. Беспечный турист рискует наступить на них или ухватиться рукой. Опасность представляет как сама игла, так и слизь, которой она покрыта (может вызвать гноение).



ОГНЕННЫЕ ЧЕРВИ