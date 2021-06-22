Как в старину надеялись разбогатеть в День летнего солнцестояния
Около двухсот лет назад банковское дело здесь только начало зарождаться, но оно не выполняло тех функций, которые выполняет сегодня. Накопление, предоставление денег в рост, заимствование и хранение денег означало взаимосвязанные действия различных учреждений того времени, основанные на межличностных отношениях и общественных практиках. Однако тенденции современного банковского дела можно было наблюдать уже тогда.
Главный экономист Luminor Тыну Пальм говорит, что, по мнению историков, кредит не был особо большим грехом и для эстонских крестьян, потому что кредиты или взятое в долг зерно позволяли им пережить засушливые годы, а затем наиболее успешные могли взять а аренду или даже купить хутор. “В конце концов, покупка хуторов и сопутствующее этому самосознание позже проложили путь к национальному пробуждению, а затем и к государственности”, — резюмировал Пальм объяснения историков.
Большие давали ссуды меньшим
Первые банки в Эстонии — Эстонское общество земельного кредита и Ливонское земельное кредитное общество — были основаны в 1802 году. Ещё раньше банковское дело в его современном понимании или отсутствовало или дело ограничивалось займами, которые выдавали физические лица. В списках государственных финансовых институтов на первом месте стояли уездные кассы, которые находилась под управлением казначейства. В Пярну, Тарту и Таллинне уездные кассы и продовольственные резервные склады действовали уже в 17–18 веках. Через них собирались подушевые налоги, различные государственные пошлины (акцизы), доход от государственных имений и лесов, выдавались паспорта и разрешения на торговлю, продавались железные аршины, выплачивались зарплаты и пенсии госслужащим. Однако банкингом частных лиц уездные казначейства не занимались.
В 1858 г. в Тарту начал работать Кредитный фонд гильдии св. Антония — первый кредитный союз в Эстонии, а также в Российской империи. Но долгое время хозяева, мелкие купцы и другие простые граждане были вынуждены обращаться за кредитом к крупным купцам, как это практиковалось веками. Из-за слабого регулирования деньги, как правило, концентрировались в руках нескольких богатых людей, которые начали ссужать свои свободные средства под высокие процентные ставки. Однако это был не очень дешёвый вариант для рядового гражданина. Таким образом, повседневное банковское дело эстонцев веками основывалось на взаимном (естественном) управлении. Деньги не имели той формы или значения, которые имеют сегодня.
Увидеть через дырку в доске свечение над кладом
Люди надеялись разбогатеть, следуя поверьям предков. Это должно было принести в дом процветание и богатство. “Старые люди говорят, что с деньгами нужно обращаться осторожно, вечером к ним вообще нельзя прикасаться. И в этом есть своя доля правды”, — отметил Пальм.
Иванов день был периодом, когда вспоминалось множество мифов. Самая короткая ночь в году была (и остаётся) временем магических действий и любых возможностей. Обычно Ванакурат (Старый чёрт) в тот вечер вынимал свой клад, чтобы просушить деньги. По поверью стариков, если счастливчику повезёт, он найдёт клад и станет сказочно богатым. Для этого надо было осматривать округу через дырку от сучка, образовавшуюся в доске. Так самые терпеливые могли заметить свечение, исходящее от клада.
В заключение Пальм сказал, что, хотя банковское дело менялось на протяжении веков, День летнего солнцестояния по-прежнему важен в жизни эстонцев в соответствии с обычаями наших предков. “Но к счастью в 21 веке есть более надёжные средства, которые способствуют наращиванию богатства”, — добавил он.