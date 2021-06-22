Как в старину надеялись разбогатеть в День летнего солнцестояния

Около двухсот лет назад банковское дело здесь только начало зарождаться, но оно не выполняло тех функций, которые выполняет сегодня. Накопление, предоставление денег в рост, заимствование и хранение денег означало взаимосвязанные действия различных учреждений того времени, основанные на межличностных отношениях и общественных практиках. Однако тенденции современного банковского дела можно было наблюдать уже тогда.

Главный экономист Luminor Тыну Пальм говорит, что, по мнению историков, кредит не был особо большим грехом и для эстонских крестьян, потому что кредиты или взятое в долг зерно позволяли им пережить засушливые годы, а затем наиболее успешные могли взять а аренду или даже купить хутор. “В конце концов, покупка хуторов и сопутствующее этому самосознание позже проложили путь к национальному пробуждению, а затем и к государственности”, — резюмировал Пальм объяснения историков.

Большие давали ссуды меньшим



Первые банки в Эстонии — Эстонское общество земельного кредита и Ливонское земельное кредитное общество — были основаны в 1802 году. Ещё раньше банковское дело в его современном понимании или отсутствовало или дело ограничивалось займами, которые выдавали физические лица. В списках государственных финансовых институтов на первом месте стояли уездные кассы, которые находилась под управлением казначейства. В Пярну, Тарту и Таллинне уездные кассы и продовольственные резервные склады действовали уже в 17–18 веках. Через них собирались подушевые налоги, различные государственные пошлины (акцизы), доход от государственных имений и лесов, выдавались паспорта и разрешения на торговлю, продавались железные аршины, выплачивались зарплаты и пенсии госслужащим. Однако банкингом частных лиц уездные казначейства не занимались.