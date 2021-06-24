24.06.2021, 10:42
В Грузии отменяют масочный режим и комендантский час
Photo by Iman Gozal on Unsplash
Власти Грузии решили ослабить карантинные ограничения: в стране уже отменили обязательный масочный режим, а с 1 июля снимут комендантский час.
Маски придется носить только в закрытых помещениях и транспорте, комендантский час будет действовать для заведений — рестораны, кафе и бары (в том числе, при отелях) смогут работать до 24:00. Тем не менее, жестких ограничений уже не будет, пишет портал 34travel.me.
Ожидалось, что карантин в стране ослабят еще 15 июня (со старта туристического сезона), но тогда его действие продлили.