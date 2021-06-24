В Грузии отменяют масочный режим и комендантский час

Маски придется носить только в закрытых помещениях и транспорте, комендантский час будет действовать для заведений — рестораны, кафе и бары (в том числе, при отелях) смогут работать до 24:00. Тем не менее, жестких ограничений уже не будет, пишет портал 34travel.me.