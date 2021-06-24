Ашхабад признан самым дорогим городом мира для иностранцев. Почему так вышло и на каком месте Таллинн?

С началом пандемии экономические проблемы страны лишь усугубились, тем не менее, в мае президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов затеял программу расширения Ашхабада, пообещав сделать столицу “одним из самых процветающих городов в мире”.

Экономика страны практически полностью зависит от газа, который экспортируется в Россию, однако резкое падение цен на природный газ в 2014 году привело к сильной инфляции и как результат — росту цен на продукты питания и многие предметы первой необходимости. “С 2016 года все сильнее стала ощущаться нехватка субсидированного продовольствия, люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы купить продукты по доступным ценам, но часто им приходится уходить с пустыми руками”, — говорится в недавнем докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Несмотря на огромные запасы природного газа, Туркменистан с его авторитарным стилем правления никак не может преодолеть экономический кризис, который уже привел к обнищанию значительной части населения.

Столица Туркменистана целенаправленно шла к такому “успеху” и со второго места, занимаемого в прошлом году, благодаря стойкому росту инфляции, уверенно переместилась на верхнюю строчку рейтинга.

Все дело в том, непомерно высокая стоимость жизни для иностранных работников в Ашхабаде связана скорее не с ростом благосостояния города и страны, а с тяжелейшим экономическим кризисом.

Ашхабад является скорее исключением из этого правила, и вот почему.

Как видите, первые места в рейтинге поделили между собой в основном города в Швейцарии и на Дальнем Востоке. Большинство населенных пунктов в первой десятке — это деловые центры, где стремительный экономический рост привел к еще более стремительному росту стоимости жизни.

Вот так выглядит первая десятка этого года: 1. Ашхабад 2. Гонконг 3. Бейрут 4. Токио 5. Цюрих 6. Шанхай 7. Сингапур 8. Женева 9. Пекин 10. Берн

Этот доклад — еще одно свидетельство резкого неравенства в Туркменистане.

Многие жители Ашхабада с большим трудом могут себе позволить даже самые основные товары, такие как продукты питания. Возле магазинов часто выстраиваются очереди за хлебом или мукой, поскольку в стране постоянно не хватает продовольствия.

Но есть и другой Ашхабад — парадная столица с мраморными зданиями. Именно такой его образ пытается утвердить государственная пропаганда, чтобы убедить жителей Туркменистана, что эта страна — одна из самых богатых в мире.

Тем временем иностранные компании вынуждены поддерживать подобный имидж, если они хотят работать на этом рынке. Энергетических гигантов сюда привлекают одни из самых больших в мире запасы природного газа.

Чтобы получить к ним доступ, некоторые готовы следовать писаным и неписаным правилам ведения бизнеса в Туркменистане. Это означает, что их сотрудники вынуждены платить по высоким ценам практически за все — от аренды жилья до покупки продуктов питания.

Бейрут: еще одно экономико-географическое исключение

Бейрут тоже можно назвать исключением из правил: за год он совершил рывок с 45-го на 3-е место, при этом не следует забывать, что стоимость жизни для иностранных работников — не самый лучший показатель, ведь далеко не все работодатели будут рады платить своим сотрудникам лишние деньги просто за то, что им придется жить в дорогих городах.



Mercer списывает такой взлет столицы Ливана в рейтинге на политический хаос, воцарившийся в стране, и обширный и затяжной экономический спад.

Пандемия коронавируса и мощнейший взрыв в порту Бейрута в прошлом году также сыграли свою роль, усугубив экономическое положение и вызвав новый виток инфляции.

Швейцарская надежность и китайское процветание

Сразу три швейцарских города попали в первую десятку, подтвердив аксиому о том, что в Швейцарии все очень недешево.