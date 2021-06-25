Искусство отдыхать: где и как проводят свой отпуск знаменитые жители Эстонии

Так как моя работа связана со льдом, то отдыхать люблю на солнышке. Всегда хорошо себя чувствую, когда нахожусь в кругу семьи. Я не люблю зависеть от кого-то или чего-то, поэтому всегда выбираем место, где мы можем отдыхать как хотим. Как правило, это активный отдых в красивом месте и с качественной едой.

Очень люблю мероприятия, где можно увидеть, как живут люди. Например, одно из моих любимых — Дни домашних кафе. Кто сказал, что эстонцы — закрытый народ?! В эти дни гостеприимные хозяйки открывают ворота в свои сады и дворики не только своим знакомым, но приглашают в гости всех желающих. Накормят, напоят (за небольшое вознаграждение, конечно) и в виде бонуса еще поделятся семейным рецептом яблочного пирога и побегом удивительного растения с цветочной клумбы.

После некоторого времени “овладевания искусством жить” наступает период, когда душа требует эмоциональных всплесков и эстетических впечатлений. Тогда я путешествую! В период коронавирусных ограничений это путешествия по родной Эстонии или даже родному городу Таллинну. Удивительно, сколько всего любопытного можно увидеть и узнать, побывав в тех же Копли, Каламая или Кристийне! Вместе с единомышленниками мы даже стали разрабатывать для личного развлечения пешеходные маршруты: “10 000 шагов в Копли”, “10 000 шагов в Ласнамяэ”, “10 000 шагов в Пирита”…

“Если вы можете провести совершенно бесполезный день совершенно бесполезным образом — вы овладели искусством жить”. Следуя мысли мудрого китайца Линь Юйтана, я очень люблю как абсолютно бездействовать, познавая жизнь, но также активно действовать, тоже познавая жизнь.

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Денис Коваленко, топ-стилист и владелец Denis Kovalenko ilusalong



В рабочее время я очень активно работаю — с утра до позднего вечера, поэтому отдыхать люблю более пассивно: стараюсь уехать подальше, чтобы никто не мог побеспокоить.

Много лет я ездил отдыхать на Бали. Это такое удивительное место, где можно отдохнуть душой и телом, найти спокойные места для уединения, чтобы заниматься, может быть, йогой, подумать, послушать себя. А можно найти и более активный, более тусовочный вариант отдыха. Все это очень хорошо сочетается на одном острове.

Бали — это океан, это совершенно другая стихия, в Европе у нас этого нет. Ближайший к нам — Атлантический океан на Канарах, но он там все же холодный. Индийский океан очень теплый, и его энергетика завораживает. И даже если сравнивать Бали и Мальдивы — это совершенно разные вещи. Мальдивы — это совсем уже пассивный отдых, мне кажется, там на одном островке трудно найти, чем заняться в течение двух-трех-четырех недель, и уже дней за десять перенасыщаешься одним местом. А на Бали, хоть на карте он крошечный, на самом деле даже за месяц не объездишь весь остров. Я хоть и люблю пассивный отдых, но время от времени хочется и каких-то активных мероприятий, что-то посмотреть, где-то погулять.

В этом году, к сожалению, из-за пандемии Бали нормально не открыли, были очень большие и серьезные ограничения, я не захотел рисковать, поэтому поехал туда, где тоже уже когда-то бывал и мне понравилось, — в Мексику, в Канкун, там было открыто. И там тоже очень хорошо, но это уже другой отдых. Там, правда, самое красивое в мире бирюзовое море.

Для меня красивое теплое море обязательно: я существо теплолюбивое. Мне нужно теплое море, чтобы в нем можно было поваляться-покупаться, ну и желательно воздух выше 25 градусов: майка и шорты — главные предметы моего гардероба на время отпуска.

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Елена Соломина, телеведущая ETV +