Искусство отдыхать: где и как проводят свой отпуск знаменитые жители Эстонии(5)
Марина Полтавцева, специалист по коммуникациям
“Если вы можете провести совершенно бесполезный день совершенно бесполезным образом — вы овладели искусством жить”. Следуя мысли мудрого китайца Линь Юйтана, я очень люблю как абсолютно бездействовать, познавая жизнь, но также активно действовать, тоже познавая жизнь.
После некоторого времени “овладевания искусством жить” наступает период, когда душа требует эмоциональных всплесков и эстетических впечатлений. Тогда я путешествую! В период коронавирусных ограничений это путешествия по родной Эстонии или даже родному городу Таллинну. Удивительно, сколько всего любопытного можно увидеть и узнать, побывав в тех же Копли, Каламая или Кристийне! Вместе с единомышленниками мы даже стали разрабатывать для личного развлечения пешеходные маршруты: “10 000 шагов в Копли”, “10 000 шагов в Ласнамяэ”, “10 000 шагов в Пирита”…
Очень люблю мероприятия, где можно увидеть, как живут люди. Например, одно из моих любимых — Дни домашних кафе. Кто сказал, что эстонцы — закрытый народ?! В эти дни гостеприимные хозяйки открывают ворота в свои сады и дворики не только своим знакомым, но приглашают в гости всех желающих. Накормят, напоят (за небольшое вознаграждение, конечно) и в виде бонуса еще поделятся семейным рецептом яблочного пирога и побегом удивительного растения с цветочной клумбы.
Или Дни открытых хуторов, где городской житель встречается с романтикой сельской жизни. Или Дни открытых рыбных портов — для любителей свежей рыбы и морского прибоя. Не говоря о многочисленных традиционных сельских праздниках, участие в которых незабываемо.
И, несомненно, при любой непонятной ситуации, а в погожие дни особенно, лучшим отдыхом для меня являются прогулки по лесным тропам RMK!
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Анна Леванди, тренер по фигурному катанию, директор школы по фигурному катанию Рокка-аль-Маре
Так как моя работа связана со льдом, то отдыхать люблю на солнышке. Всегда хорошо себя чувствую, когда нахожусь в кругу семьи. Я не люблю зависеть от кого-то или чего-то, поэтому всегда выбираем место, где мы можем отдыхать как хотим. Как правило, это активный отдых в красивом месте и с качественной едой.
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Денис Коваленко, топ-стилист и владелец Denis Kovalenko ilusalong
В рабочее время я очень активно работаю — с утра до позднего вечера, поэтому отдыхать люблю более пассивно: стараюсь уехать подальше, чтобы никто не мог побеспокоить.
Много лет я ездил отдыхать на Бали. Это такое удивительное место, где можно отдохнуть душой и телом, найти спокойные места для уединения, чтобы заниматься, может быть, йогой, подумать, послушать себя. А можно найти и более активный, более тусовочный вариант отдыха. Все это очень хорошо сочетается на одном острове.
Бали — это океан, это совершенно другая стихия, в Европе у нас этого нет. Ближайший к нам — Атлантический океан на Канарах, но он там все же холодный. Индийский океан очень теплый, и его энергетика завораживает. И даже если сравнивать Бали и Мальдивы — это совершенно разные вещи. Мальдивы — это совсем уже пассивный отдых, мне кажется, там на одном островке трудно найти, чем заняться в течение двух-трех-четырех недель, и уже дней за десять перенасыщаешься одним местом. А на Бали, хоть на карте он крошечный, на самом деле даже за месяц не объездишь весь остров. Я хоть и люблю пассивный отдых, но время от времени хочется и каких-то активных мероприятий, что-то посмотреть, где-то погулять.
В этом году, к сожалению, из-за пандемии Бали нормально не открыли, были очень большие и серьезные ограничения, я не захотел рисковать, поэтому поехал туда, где тоже уже когда-то бывал и мне понравилось, — в Мексику, в Канкун, там было открыто. И там тоже очень хорошо, но это уже другой отдых. Там, правда, самое красивое в мире бирюзовое море.
Для меня красивое теплое море обязательно: я существо теплолюбивое. Мне нужно теплое море, чтобы в нем можно было поваляться-покупаться, ну и желательно воздух выше 25 градусов: майка и шорты — главные предметы моего гардероба на время отпуска.
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Елена Соломина, телеведущая ETV +
Я не очень-то верю в магию и эзотерику, но есть у меня одно место в Эстонии, которое с полным правом можно назвать “местом силы”. Оно производит на меня поистине удивительный эффект. Это Усть-Нарва, названная Петром I Гунгербургом. Причем в ее наименее туристическом воплощении. Каждое лето я живу в мансарде одного деревянного дома с минимальными удобствами, принципиально не в спа-санаториях, хотя их услугами пользуюсь с удовольствием. От нашего дома совсем близко море. К нему ведет сырая лесная тропинка, в конце взгляд упирается в куст, и каждый раз, когда выходишь из-за этого куста на песок и видишь перед собой открытое море… Я физически чувствую, как наполняюсь счастьем, у меня по-настоящему улучшается настроение. Просто потому, что я оказалась здесь. И на этом самом месте случается чудо — ничего не происходит, кроме того, что во мне включается погасшая лампочка и появляется внутренняя улыбка.
Я могу стоять на берегу Финского залива в Пирита, плыть на яхте по Красному морю, нырять в Эгейское, но вот такого монументального счастья там не случается, просто испытываю восторг от невиданной красоты. При этом в Нарва-Йыэсуу небо может быть хмурым и дождливым, а в лицо дуть пронзительный ветер, погода совершенно не важна. Я позволяю себе там много молчать и наматывать километры по берегу моря, который выглядит почти бесконечным. В Нарва-Йыэсуу упоительный воздух, кажется, что его можно есть ложкой, отличное холодное море даже в самый жаркий день и один из самых живописных берегов Эстонии. Это настоящий курорт для души, где совершенно неважно наличие ресторанов, дискотек и развлечений. Важно просто там быть.
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Денис Карпак, яхтсмен, основатель International Sailing School
Как и все, я люблю отдыхать. Иногда хочется просто проваляться целый день в кровати под любимый сериал в кругу семьи. Однако последние 20 лет я так много путешествовал по свету, что понятие “отдыхать” для меня представляется очень размыто. На месте отдыха обязательно должна быть поблизости вода — море, океан, озеро или река. Без воды я не могу.
Из мест могу выделить озеро Гарда в Италии, где можно ходить под парусом, подниматься в горы, купаться, загорать, отправиться на шопинг… и все это на необыкновенно живописном озере. Иногда мне хочется заняться всем вышеперечисленным понемногу.
Помимо озера Гарда мне нравится отдыхать на берегу Черного моря в городе Одессе, где прошла большая часть моего детства и где уже несколько лет постоянно живут мои родители. Одесса словно государство в государстве, со своим микроклиматом, людьми, говором и кухней. Контрастность Одессы зашкаливает, и именно этим она меня привлекает. А еще теплое море, сочные фрукты…
Эхх, вот уже как год “отдых” продолжает трансформироваться дальше, и скоро я, видимо, начну в полной мере раскрывать красоты и туристические возможности родной Эстонии, в которой, кстати, есть все составляющие для идеального отдыха. Желаю всем приятного и, главное, здорового лета!
Статья опубликована в журнале JANA Luxury. Если вам понравилась статья, и вы хотели бы бесплатно заказать следующий номер журнала, это можно сделать здесь.
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