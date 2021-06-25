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25.06.2021, 08:00

Власти Египта отменили требование отрицательных ПЦР-тестов при въезде в страну для привитых туристов

 
Photo by Simon Berger on Unsplash
Однако данное правило будет действовать только для привитых путешественников, которые должны будут показать паспорт вакцинации. Для всех других наличие отрицательного теста на коронавирус по-прежнему останется обязательным условием въезда в страну.

“У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации. Принимаются свидетельства без исправлений от руки и содержащие QR-код после проверки органа, выдавшего документ”, — сообщают представители национальной египетской авиакомпании Egypt Air.

У туристов будут принимать документы о вакцинации препаратами, которые одобрены ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам. В список этих вакцин входит в том числе “Спутник V”. После второго прививку должно пройти 14 суток, пишет портал “Моя Планета”.

Туристы из стран, где обнаружены новые мутации коронавируса, должны будут пройти экспресс-тестирование ID Now COVID. В списке этих стран значатся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия.

Непривитым туристам необходимо не ранее чем за 72 часа до отлета сдать ПЦР-тест. Исследование не надо проходить детям младше шести лет.

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