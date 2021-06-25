Власти Египта отменили требование отрицательных ПЦР-тестов при въезде в страну для привитых туристов

“У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации. Принимаются свидетельства без исправлений от руки и содержащие QR-код после проверки органа, выдавшего документ”, — сообщают представители национальной египетской авиакомпании Egypt Air.

У туристов будут принимать документы о вакцинации препаратами, которые одобрены ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам. В список этих вакцин входит в том числе “Спутник V”. После второго прививку должно пройти 14 суток, пишет портал “Моя Планета”.

Туристы из стран, где обнаружены новые мутации коронавируса, должны будут пройти экспресс-тестирование ID Now COVID. В списке этих стран значатся Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Непал, Вьетнам, Шри-Ланка, Бразилия.

Непривитым туристам необходимо не ранее чем за 72 часа до отлета сдать ПЦР-тест. Исследование не надо проходить детям младше шести лет.