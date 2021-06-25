Узбекистан ужесточает условия въезда для туристов

Если раньше для въезда в страну нужно было показать тест, сделанный за 72 часа до прилета, то теперь к этому добавилось еще одно дополнительное тестирование через 7 после въезда в Узбекистан. Первая справка с отрицательным результатом может быть на русском или английском языках.