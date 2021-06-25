25.06.2021, 10:02
Узбекистан ужесточает условия въезда для туристов
Photo by Chi Lok TSANG on Unsplash
Власти Узбекистана ввели новые требования для въезда в страну иностранных граждан.
Если раньше для въезда в страну нужно было показать тест, сделанный за 72 часа до прилета, то теперь к этому добавилось еще одно дополнительное тестирование через 7 после въезда в Узбекистан. Первая справка с отрицательным результатом может быть на русском или английском языках.
Кроме того, несмотря на установившуюся летнюю жару, в общественном транспорта и местах большого скопления людей обязательно надо носить маску.