Вакцинация и контроль. Как не дать дельта-варианту Covid-19 испортить отпуск европейцам?

Дельта-вариант Covid-19, ранее известный как индийский штамм, стал доминирующим в Великобритании и на него приходится 99% новых заражений в стране. Все началось в апреле, когда Великобритания тянула с введением ограничений для прибывающих из Индии. В тот момент в стране 63% жителей получили первую дозу вакцины, а полный курс вакцинации закончили только 23%. Именно эта разница могла послужить причиной резкого роста заболеваемости, так как одна доза вакцины недостаточно эффективна против нового штамма.

Германия, Бельгия и Ирландия ввели более жесткие требования к путешественникам из Великобритании. Бельгийский вирусолог Стивен Ван Гучт указал Politico, что ученые призывали не снимать ограничения слишком быстро из-за распространения нового варианта, но власти проигнорировали просьбу. Поэтому сейчас единственный способ остановить распространение вируса — это вакцинация.

Испания — это одна из стран куда проще всего попасть британцам. В стране высокие показатели вакцинации и иммунитета, приобретенного после болезни, а на дельта-вариант приходится до 7% новых заражений. Эпидемиолог Хавьер Сегура Дель Позо указал, что сейчас наибольшее беспокойство вызывает местное распространение нового варианта. В то же время страна находится под давлением открытия границ для туристов, особенно из Великобритании, которые приносят значительную долю национального дохода.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон отметила, что в целом сложно сказать, какую долю от всех новых случаев в Европе составляет дельта-вариант, так как доступность секвенирования образцов ограничена. Аммон считает, что поспешное снятие ограничений может привести к резкому росту заболеваемости среди непривитого населения.