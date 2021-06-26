ВИДЕО | В Санкт-Петербурге всю ночь отмечали ”Алые паруса”. На улицах — тысячи людей, в городе — третья волна эпидемии

Вице-губернатор Борис Пиотровский обещал, что такие меры помогут обезопасить школьников (всего на Дворцовой ждали до 45 тысяч человек). Остальных власти призвали смотреть трансляцию праздника по телевидению.

Уже днем 25 июня Невский проспект перекрыли из-за ”Алых парусов”. Его быстро заполнили уличные музыканты и гуляющие петербуржцы (подавляющее большинство — без масок). Одновременно две активистки — Евгения Сметанкина и Мария Ширяева — встали на Невском с плакатами в поддержку политзаключенных. Их задержали за нарушение коронавирусных ограничений.

У входа на Дворцовую площадь сразу же образовалась длинная очередь из выпускников (впрочем, ”Фонтанка” писала, что некоторые из них продавали свои пригласительные билеты). При этом через кордоны пропускали и людей без маски, и тех, кто носил ее на подбородке.

Открыл праздник губернатор Александр Беглов. ”Добрый вечер, наследники! Рад видеть вас на Дворцовой площади! Вы на Дворцовой! Город выстоит! Россия будет… сильной! Праздник состоится!”, — воскликнул он перед тысячами собравшихся на площади. О социальной дистанции в толпе речь в этот момент не шла.

Беглов попытался ударить в морскую рынду (так губернаторы традиционно открывают ”Алые паруса”), но веревка оборвалась. После этого начался концерт, на котором выступили Светлана Лобода, Антон Лаврентьев, Cream Soda и Niletto. Около 00:45 с воды запустили фейерверк, позднее на Неве появился бриг ”Россия”.

Несмотря на то, что на Дворцовую и набережные пускали только по билетам, ночью гулял весь центр Петербурга. Но о задержании кого-либо за нарушение антиковидных мер — кроме двух девушек, выступавших за освобождение политзаключенных — неизвестно.