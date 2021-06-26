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26.06.2021, 10:45

С 28 июня изоляция в Эстонии потребуется приезжим из Великобритании

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Foto: Hendrik Osula
С понедельника, 28 июня, прибывающим в Эстонию из Великобритании нужно будет соблюдать режим самоизоляции, поскольку показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней в этом государстве более 150 человек на 100 000, пишет rus.err.ee.

По прибытии в Эстонию применяется 10-дневное ограничение свободы передвижения для тех, кто приезжает из страны Европейского союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, где показатель распространения вируса превышает 150 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней.

По сравнению с текущей неделей, ограничения будут сняты с прибывающих из Дании и Латвии. На этой неделе из Великобритании еще можно приехать без соблюдения требования изоляции.

Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран. На основании Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза о временном ограничении путешествий без экстренной необходимости и о возможной отмене ограничения список третьих стран можно въезжать в Эстонию из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Обязательство 10-дневного ограничение свободы передвижения действует в отношении стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. В период с 28 июня по 4 июля самоизоляция по прибытию из этих стран не требуется.

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