С 28 июня изоляция в Эстонии потребуется приезжим из Великобритании

По прибытии в Эстонию применяется 10-дневное ограничение свободы передвижения для тех, кто приезжает из страны Европейского союза, Европейского экономического пространства или из Шенгенской зоны, где показатель распространения вируса превышает 150 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней.

По сравнению с текущей неделей, ограничения будут сняты с прибывающих из Дании и Латвии. На этой неделе из Великобритании еще можно приехать без соблюдения требования изоляции.

Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран. На основании Приложения 1 Рекомендации Совета Европейского союза о временном ограничении путешествий без экстренной необходимости и о возможной отмене ограничения список третьих стран можно въезжать в Эстонию из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Обязательство 10-дневного ограничение свободы передвижения действует в отношении стран, где показатель распространения вируса выше 75 человек на 100 000 населения в течение последних 14 дней. В период с 28 июня по 4 июля самоизоляция по прибытию из этих стран не требуется.