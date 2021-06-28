Исландия стала первой страной в Европе, полностью отменившей ограничения по коронавирусу

Министр здравоохранения Исландии Сванди Сваварсдоттир отметила, что жителям страны больше не придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В настоящее время в Исландии действуют также такие ограничения, как, например, запрет на проведение мероприятий с численностью участников — более 300 человек.

Таким образом, как отмечают западные СМИ, Исландия станет первой европейской страной, которая полностью откажется от ограничительных антиковидных мер.

По информации Iceland Review, в Исландии около 88% населения старше 16 лет получили как минимум первую дозу прививки от коронавируса.

За время пандемии в Исландии выявили около 6,6 тыс. случаев COVID-19, 30 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.