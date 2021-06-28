28.06.2021, 08:01
ФОТО | В Китае открылся самый высокий в мире отель. Стоимость проживания варьируется от 493 до 8000 евро за ночь(2)
Scanpix, AFP
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже. В небоскребе есть все атрибуты первоклассной гостиницы: рестораны с панорамными видами, спа-зона, бары и бассейн на 84-м этаже.
Гостиница J Hotel занимает верхние этажи 632-метровой башни, расположенной в деловом квартале города. Всего для бронирования доступно 165 номеров, добраться до которых можно с помощью ультрасовременного лифта, движущегося со скоростью 18 метров в секунду.
Отмечается, что отель принадлежит Jin Jiang International Hotels, крупному государственному китайскому холдингу.
Проживающие в номерах класса люкс смогут круглосуточно пользоваться услугами личного дворецкого. Стоимость роскошного отдыха может достигать 67 тысяч юаней (около 8693 евро), однако в честь открытия туристам предлагается особый тариф размещения — 3008 юаней (примерно 493 евро в сутки).