“Агрессивно продвигать”: на что готова Камбоджа ради туристов
Камбоджа готовится в конце 2021 года составить конкуренцию Таиланду и стать еще одним туристическим направлением, открывшимся для путешественников. В стране, которая по темпам вакцинации находится на втором месте среди стран АСЕАН (первое место занял Сингапур), стремятся привить 80% к июню 2022 года, сообщает The Phnom Phen Post — сейчас в стране иммунизированы 2,3 млн человек, то есть 27,7% населения.
Принимать туристов готовятся уже в последнем квартале 2021 года, не дожидаясь формирования коллективного иммунитета — тогда министерство туризма страны намерено открыть доступ к главной достопримечательности страны, археологическому парку Ангкор, расположенного неподалеку от города Сиемреапа, поэтому в первую очередь сейчас решено прививать жителей этого района страны.
С тех пор, как в апреле 2020 года Камбоджа перестала выдавать туристические визы, в стране закрылись 3000 предприятий туротрасли, а работу потеряли 700 тыс. человек.
“Туристический бизнес находится в состоянии клинической смерти из-за того, что пандемия продолжается слишком долго, — объяснила The Phnom Phen Post президент Ассоциации отельеров Камбоджи Клайс Ченда. — Нет туристов, нет работы, нет денег”.
Возвращение путешественников, когда-то переполнявших улицы Сиемреапа и каждое утро устремлявшихся в храмовый комплекс Ангкор-Ват, Камбодже жизненно важно. Туристическая отрасль — вторая по важности статья экономики страны после строительства: в 2019 году доходы от нее составили 18,7% валового внутреннего продукта, а объем рынка исчислялся $5 млрд. Но в первом квартале 2021 года Камбоджу посетили около 71 тыс. человек, что на 94% меньше, чем в тот же период 2020-го. В основном, в страну попадали граждане соседних Вьетнама и Таиланда, а также Китая.
Условия, на которых туристов будут пускать, как минимум, в археологический парк Ангкор — а именно туда путешественники, как правило, и стремятся, — пока обсуждаются в правительстве. Еще в конце апреля министерство туризма Камбоджи объявило о разработке дорожной карты по восстановлению туристического потока в конце 2021 года. Тогда министр по туризму Тхонг Кхон предположил, что привитые туристы будут освобождаться от 14-дневного карантина после прибытия — но это пока окончательно не решено, а обсуждается с министерством здравоохранения.
“Министерство туризма рассматривает возможность открытия для зарубежных туристов, привитых от COVID-19 и приезжающих из стран с низким уровнем заражений”, — цитировал его портал Tourism of Cambodia.
В сентябре в Камбоджу начнут пускать вакцинированных туристов в рамках организованных туров.
План министерства туризма уже подвергается критике со стороны деятелей индустрии. Так, они полагают, что 14-дневный карантин, который нужно еще и самостоятельно оплачивать, внеся депозит в $2000 за проживание, питание и ПЦР-тест на коронавирус, отпугнет любого путешественника. “Мы боимся, что никакие туристы в Камбоджу не поедут из-за карантина и депозита, — сказала The Phnom Phen Post Клайс Ченда. — Мы обратились к правительству с предложением заменить карантин туристическим пакетом, который включает тестирование”.
Вместо депозита деятели индустрии предлагают обязать путешественников покупать медицинскую страховку с покрытием услуг на лечение COVID-19.
В середине июня министерство туризма запустило специальную рекламную кампанию археологического парка Ангкор — в ее рамках зрителям демонстрируют, как в разные годы храмовый комплекс XII века посещали разные знаменитости, в том числе, в 2015-м — Мишель Обама, сообщает издание Khmer Times. Тогда представитель ведомства Топ Сопхеак заявил: “Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, и его необходимо возрождать. Нам нужно агрессивно продвигать наши потрясающие туристические направления с богатыми традициями и историческим наследием”.
Он назвал Ангкор-Ват одним из чудес света и гордостью своей страны. “Мы также хотим показать, что в Камбодже есть чудеснейшие из вещей и прекраснейшие из людей”, — добавил представитель министерства туризма.
В рекламной кампании “приняли участие” 35 знаменитостей — в частности, в 1936 году Ангкор, действительно относящийся к числу выдающихся мировых достопримечательностей, посещал Чарли Чаплин, в 1967 здесь была Жаклин Кеннеди, в 2000-м — Анджелина Джоли, а в 2007-м — Марк Цукерберг.
Продвигать, между тем, министерство туризма Камбоджи планирует только Ангкор — рассчитывать на пляжный отдых на берегу Сиамского залива в провинциях Преа Сианук, где расположен курортный Сиануквиль, и Кампот — пока рано.