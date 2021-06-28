“Агрессивно продвигать”: на что готова Камбоджа ради туристов

Камбоджа готовится в конце 2021 года составить конкуренцию Таиланду и стать еще одним туристическим направлением, открывшимся для путешественников. В стране, которая по темпам вакцинации находится на втором месте среди стран АСЕАН (первое место занял Сингапур), стремятся привить 80% к июню 2022 года, сообщает The Phnom Phen Post — сейчас в стране иммунизированы 2,3 млн человек, то есть 27,7% населения.

Принимать туристов готовятся уже в последнем квартале 2021 года, не дожидаясь формирования коллективного иммунитета — тогда министерство туризма страны намерено открыть доступ к главной достопримечательности страны, археологическому парку Ангкор, расположенного неподалеку от города Сиемреапа, поэтому в первую очередь сейчас решено прививать жителей этого района страны.

С тех пор, как в апреле 2020 года Камбоджа перестала выдавать туристические визы, в стране закрылись 3000 предприятий туротрасли, а работу потеряли 700 тыс. человек.

“Туристический бизнес находится в состоянии клинической смерти из-за того, что пандемия продолжается слишком долго, — объяснила The Phnom Phen Post президент Ассоциации отельеров Камбоджи Клайс Ченда. — Нет туристов, нет работы, нет денег”.

Возвращение путешественников, когда-то переполнявших улицы Сиемреапа и каждое утро устремлявшихся в храмовый комплекс Ангкор-Ват, Камбодже жизненно важно. Туристическая отрасль — вторая по важности статья экономики страны после строительства: в 2019 году доходы от нее составили 18,7% валового внутреннего продукта, а объем рынка исчислялся $5 млрд. Но в первом квартале 2021 года Камбоджу посетили около 71 тыс. человек, что на 94% меньше, чем в тот же период 2020-го. В основном, в страну попадали граждане соседних Вьетнама и Таиланда, а также Китая.