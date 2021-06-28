Желанные гости и незваные колонисты? Как литовцы заселяют одинокую деревушку на побережье Латвии

Серые волны Балтики омывают эти пустынные берега, а холодные ветры, перекликающиеся с криками чаек, доносят напевы древних богов — Перконса, Аудры, Юрате. В этих краях — на землях куршей — всегда были сильны языческие традиции. Поговаривают, что ундина Юрате до сих пор прикована к скале на дне моря посреди обломков своего янтарного замка из-за невинной любви к местному рыбаку.

Такие предания из поколения в поколение передавали друг другу местные жители. Правда, с каждым годом их становится все меньше. Люди покидают эти места. Сегодня в волости проживает чуть больше 900 человек, а в самом крае — меньше полутора тысяч. При этом население продолжает стремительно сокращаться.

Несмотря на уникальное природное богатство, эта территория превращается в пустыню. Жителей Латвии сюда не тянет: они предпочитают Рижское взморье, Лиепаю или Вентспилс. Руцавский край некоторые даже называют "латвийской Сибирью". Однако не все смотрят на жизнь этого региона в столь минорных тонах. Есть и те, кого пленяют эти пейзажи. В первую очередь речь идет о литовцах.