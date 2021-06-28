28.06.2021, 11:00
Желанные гости и незваные колонисты? Как литовцы заселяют одинокую деревушку на побережье Латвии
DELFI.lv
Руцавская волость — маленький кусочек земли, зажатый между болотами, краснолесьем и песчаными пляжами Балтийского моря неподалеку от литовско-латвийской границы. Этот район, глубокую латвийскую провинцию, в последние годы активно заселяют литовцы. Они скупают дома и землю, возводят гостиницы, рассчитанные на соотечественников, и в целом превращают окрестности деревни Папе в уголок Литвы. Delfi рассказывает о литовской экспансии на побережье Латвии.