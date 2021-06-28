C 28 июня в Эстонию можно въехать без ограничений более чем из 30 стран Европы

Ограничения не распространяются на тех пассажиров, кто прибывает в Эстонию из стран, где показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней не превышает 150 случаев на 100 000 населения. Поэтому на этой неделе ограничения по приезде применяются лишь к прибывшим из Великобритании.

Кроме того, с 21 июня в Эстонию можно въехать и из третьих стран при наличии визы и справки о вакцинации и отсутствии симптомов COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты. Также из третьих стран в Эстонию можно въезжать без изоляции, если у человека нет симптомов заболевания и он приехал из государства, показатель заражения в котором на 100 000 населения ниже 75 или равен этой цифре. На основании составленного Советом Европейского союза списка третьих стран в Эстонию можно также приехать из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии.