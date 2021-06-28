В посетительском центре Алутагузеского национального парка открывается экспозиция сокровищ региона

“Расположенный в Каукси посетительский центр станет своего рода воротами в национальный парк, где можно будет получить предварительную информацию о сокровищах, которыми богат Алутагузе”, — объяснила заведующая отделом рекреации RMK Марге Раммо.

Под сокровищами национального парка имеются в виду различные природные и культурные ценности, которые здесь сохраняются и охраняются. “Экспозиция представляет собой обзор царства животных и растений, культурного наследия и ландшафтов Алутагузе”, — рассказала специалист по природоведческому образованию отдела рекреации RMK Лийна Каррофельдт.

Ключевые слова, которые определенно характеризуют Алутагузеский регион, — это, например, белки-летяги, медведи, гривы, струги, нетронутый природный ландшафт, болота и торфяники, разнообразные леса, Куртнаские озера, полуверники, городище в Васкнарве и многое другое.

“Краткий обзор всего этого можно будет получить в ходе презентации, представляющей выставку”, — отметила Раммо. Помимо презентации, любой желающий может более подробно изучить связанные с Алутагузе темы, которые интересуют лично его.

Новая постоянная экспозиция располагается в здании, построенном в этом году. Ее дополняет выставка под открытым небом во дворе центра, на которой можно найти информацию о возможностях передвижения на природе в Ида-Вирумаа. Здесь также можно получить краткий обзор других национальных парков Эстонии.

В распоряжении посетительского центра Алутагузеского национального парка имеется несколько зданий. В здании, ранее называвшемся Кауксиским посетительским центром, по-прежнему открыта постоянная экспозиция, знакомящая с ландшафтами Ида-Вирумаа.