Восстанавливается регулярное автобусное сообщение между Тарту и Ригой

Глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель рассказал, что вновь открывается автобусная линия с отправным и конечным пунктом в аэропорту Риги: “Возможность удобно добраться до аэропорта Риги и вернуться из аэропорта прямо домой делает путешествие для тех, кто отправляется в дорогу из Тарту или Валга, намного приятнее и комфортнее чем поездка через Таллинн или на личной машине”.

На маршруте Тарту-Рига предусмотрено четыре остановки: автовокзал Тарту (09:05), Валга (10:20), автовокзал Риги (12:55) и аэропорт Риги (13:30). На обратном пути из Риги в Тарту автобус делает следующие остановки: аэропорт Риги (17:45), автовокзал Риги (18:45), автовокзал Валга (21:20) и автовокзал Тарту (22:40).

Реммель добавил, что велосипедный билет, запущенный на эстонском рынке в начале июня, оказался очень популярным, и было решено распространить бесплатный велосипедный билет на все маршруты Lux Express в странах Балтии, включая линию Тарту-Рига. Такой билет расширяет возможности передвижения по территории Латвии и предлагает пассажирам, удобный вариант знакомства с Ригой, а также возможность совершать велосипедные поездки за пределы латвийской столицы.

Сейчас велосипедный билет можно забронировать только на сайте luxexpress.eu при покупке обычного билета. Следует помнить, что из-за ограниченного размера багажного отделения автобусов в каждую поездку можно забронировать лишь до пяти велосипедов. В каждом автобусе также есть специальные чехлы для защиты велосипедов и другого багажа.