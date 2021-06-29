ФОТО | Полностью реконструированный Tallink City Hotel вновь открывает свои двери для гостей

“Мы очень рады, что у нас была возможность успешно провести такие масштабные работы, эффективно используя период пандемии. Концепция отеля, опирающаяся на сильные стороны Tallink и сочетающая в себе известные и полюбившиеся направления деятельности и бренды, популярные как на море, так и на суше, а также совершенно новые сервисные решения были созданы командой наших профессионалов, теперь сведены воедино в самом сердце Таллинна. В дополнение к возможности остановиться в номерах отеля, мы также приглашаем посетить ресторан City Grill House и зону отдыха, а также познакомиться с образцами товаров, продаваемых в интернет-магазине Tallink.

Будем надеяться, что и просторное фойе обновленного отеля снова станет излюбленным местом встреч для жителей Таллинна и гостей столицы”, — сказала член правления Tallink Hotels Аве Свартс.

В отеле теперь уделено больше внимания потребностям семей, детей, отпускников, а также возможностям совмещения семейного отдыха с деловой активностью.

После ремонта в десятиэтажном отеле к услугам гостей 324 номера с различным уровнем комфорта: классические двухместные, просторные семейные номера, элегантные номера повышенной комфортности класса de lux и представительские сьюты.

Кардинально обновлённый ресторан отеля City Grill House на 228 мест приглашает к столу всех поклонников блюд с гриля. По словам шеф-повара ресторана City Grill House Анатолия Пиманова, разнообразное меню с широким выбором гриль-блюд, приготовленных из тщательно отобранных ингредиентов, а также оригинальные гарниры с возможностью комбинировать заказанные блюда в соответствии со своими предпочтениями, подарят новые кулинарные впечатления и позволят разделить радость трапезы со своими друзьями.

Предлагаемые гриль-блюда готовятся на угольном гриле Mibrasa, который позволяет подчеркнуть лучшие вкусовые качества продукта. В дополнение к богатому выбору мясных блюд, с гриля подаются рыба, морепродукты, вегетарианские блюда, овощи и, конечно же, сервируются десерты.