Байкал может попасть в “черный список” объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Попадание в “черный список” говорит о том, что страна не способна самостоятельно защитить объект наследия. В таком случае план по исправлению ситуации будут составлять и выполнять под контролем ЮНЕСКО, пишет портал 34travel.me.

“С момента признания Байкала уникальным объектом Всемирного природного наследия почти каждый год Комитет пытается добиться от Российской Федерации введения по-настоящему эффективных мер по охране Байкала”, — говорит координатор экологической коалиции “Реки без границ” Евгений Симонов. И добавляет, что страна так ничего и не предприняла.

С 2019-го комитет ЮНЕСКО направил 13 запросов о проблемах и нарушениях, но в ответ получили только одну отписку. Байкал пытаются одновременно регулировать, охранять и эксплуатировать, а это делает невозможным выстроить эффективную систему управления проектом.