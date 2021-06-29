Цены на отдых на литовском взморье: даже ночлег в 8-местной комнате с незнакомыми людьми обойдется недешево

На сайте Prie jūros сообщается, что ежегодно Ниду посещает около 700 000 туристов. В Неринге можно арендовать жилье в Ниде, Пярвалке, Прейле и Юодкранте. Отдых здесь отличается от палангского, как и люди, которые предпочитают косу — до прошлого года туда приезжало очень много немцев. Они отдыхали в Ниде и посещали дом известного писателя Томаса Манна.

Где поселиться?

Есть несколько вариантов. Частный сектор: аренда домов и квартир, дома отдыха, гостиницы и, конечно, же кемпинг.

Нидский кемпинг очень просторный и пользуется популярностью у туристов. В плату входят все услуги — душ, туалет, питьевая вода, электричество, общая кухня, WiFi. В сезон за один автомобиль с двумя взрослыми плата составляет 17-21 евро. Если вы не будете спать в машины, а собираетесь разбить палатку, то цена составит 22-27 евро. Если вы приедете на кемпере, то плата на двоих составит 30-38 евро в сутки. За каждого из детей дополнительно придется заплатить по 3,5-5 евро, а за домашнего питомца 2 евро.

Еще несколько лет назад на курорте была возможность арендовать койку или комнату за двадцать евро на человека.

“Тогда я был студентом, мы с девушкой без проблем снимали жилье в частном секторе. В одной комнате мы, в другой — незнакомая пара. Самое смешное, что туалет был в другом здании. Зато залив рядом, проснулся и пошел гулять вдоль суден”, — рассказал каунасец Витянис.

После пандемии такое жилье уже кажется роскошью. Самый дешевый вариант в Ниде — 40 евро в 8-местной комнате. Лина из Каунаса рассказала Delfi, что, по сравнению с ценами прошлых лет, жилье значительно подорожало.